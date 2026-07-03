委內瑞拉北部，上月24日發生強烈地震，1分鐘內連續的規模7.2、7.5淺層強震，至今已造成至少2295人罹難，數萬人仍失聯。1名在商場擔任保全的男子，地震後於瓦礫堆受困8天，最終於2日成功獲救，奇蹟生還。
根據《路透社》報導，男子是44歲的吉爾（Hernán Alberto Gil），他工作的購物中心位於重災區拉瓜伊拉州（La Guaira），該建築在6月24日的強震中倒塌，吉爾也因此被困在廢墟中。
報導指出，來自薩爾瓦多、智利、美國、葡萄牙、墨西哥、哥斯大黎加等多國的救難隊，共同參與搜救行動，惟過程十分艱難，極不穩定的建築結構，讓搜救人員難以進入，只能另鑿救援通道，設法慢慢接近受困者，還得留意不時掉落的石塊、木屑。
救援行動期間，搜救團隊持續挖掘通道，透過狹窄的縫隙，為男子輸送水分、補給並維持通訊聯繫，最終成功將他從廢墟中救出。
在吉爾被送上救護車之際，現場救難人員與幫忙的民眾，都爆出振奮的歡呼聲。
吉爾的妻子岡薩雷斯（Gusvimar Gonzales）表示，感謝神讓丈夫得以存活這麼多天，形容吉爾「像個戰士般忍受了這一切」；救難人員也坦言，能在強震後8天仍救出倖存者，是災區極為罕見的「奇蹟時刻」，也為當地在苦難中帶來一絲希望。
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報導指出，來自薩爾瓦多、智利、美國、葡萄牙、墨西哥、哥斯大黎加等多國的救難隊，共同參與搜救行動，惟過程十分艱難，極不穩定的建築結構，讓搜救人員難以進入，只能另鑿救援通道，設法慢慢接近受困者，還得留意不時掉落的石塊、木屑。
在吉爾被送上救護車之際，現場救難人員與幫忙的民眾，都爆出振奮的歡呼聲。
吉爾的妻子岡薩雷斯（Gusvimar Gonzales）表示，感謝神讓丈夫得以存活這麼多天，形容吉爾「像個戰士般忍受了這一切」；救難人員也坦言，能在強震後8天仍救出倖存者，是災區極為罕見的「奇蹟時刻」，也為當地在苦難中帶來一絲希望。