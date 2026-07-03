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2026年世界盃32強淘汰賽今（3）日迎來歐洲強權的正面對決，由奪冠大熱門西班牙迎戰奧地利。西班牙此役靠著前鋒奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）梅開二度，以及邊後衛波羅（Pedro Porro）的國家隊首次破門，最終以3：0兵不血刃完勝奧地利、挺進16強。這場大勝打破了西班牙長達32年的世界盃淘汰賽魔咒。西班牙16強的對手，將是葡萄牙與克羅埃西亞之間的勝者，無論如何都將迎來一場硬仗。西班牙小組賽首戰遭維德角逼成0：0平手，一度讓外界質疑這支歐洲冠軍的狀態，不過他們隨後迅速找回節奏，連勝沙烏地阿拉伯與烏拉圭，以分組第一之姿挺進淘汰賽。反觀奧地利則是在最後一輪靠著卡拉季奇（Sasa Kalajdzic）補時第96分鐘的絕平進球，才驚險搭上32強末班車。比賽開踢後，西班牙幾乎將戰場壓縮在奧地利半場。開賽不久，亞馬爾就完成全場第一腳射門，隨後拉波爾特（Aymeric Laporte）頭槌攻門、奧亞薩瓦爾禁區射門接連製造威脅。第29分鐘，西班牙利用角球戰術由庫庫雷利亞（Marc Cucurella）破門，但裁判經判定隊友衝撞門將在先，進球遭到取消。雖然錯失領先機會，但西班牙並未因此亂了節奏。第36分鐘，佩德里（Pedri）中路分球，庫庫雷利亞左路送出精準橫傳，奧亞薩瓦爾在禁區內冷靜推射破門，替西班牙打破僵局。這也是他國家隊生涯第28顆進球，正式超越莫倫特斯（Fernando Morientes），獨居西班牙隊史射手榜第七名。上半場傷停補時，巴埃納（Álex Baena）主罰自由球直接攻門，皮球重重擊中橫梁，亞馬爾隨後補射也遭門將神勇化解，西班牙帶著1球領先進入中場休息。雙方易邊後，西班牙依舊牢牢掌控局勢。第66分鐘，巴埃納左路下底傳中，後插上的波羅無人盯防下頭槌破網，不僅攻入個人國家隊生涯首顆進球，也將比分擴大為2：0。落後兩球的奧地利試圖反撲，但始終難以突破西班牙穩固的防線。第85分鐘，亞馬爾禁區內轉身抽射眼看就要破門，卻遭到阿拉巴（David Alaba）在門線前驚險解圍。終場前，西班牙再次展現流暢配合。第89分鐘，庫庫雷利亞送出本場第二次助攻，奧亞薩瓦爾單刀推射完成梅開二度，也徹底終結比賽懸念，幫助鬥牛士軍團以3：0收下勝利。數據顯示，西班牙自本屆世界盃開踢至今仍未出現任何失球，延續堅不可摧的防守表現；此外，球隊各項賽事已連續34場保持不敗，展現近年最穩定的競爭力。除了順利晉級外，西班牙門將西蒙（Unai Simón）也締造隊史新紀錄，超越傳奇門神卡西利亞斯（Iker Casillas），成為西班牙世界盃連續不失球時間最長的門將；年僅18歲的天才邊鋒亞馬爾（Lamine Yamal）則延續「先發必勝」的不敗神話，只要他先發出戰，西班牙至今依舊保持百分之百勝率。成功挺進16強後，西班牙下一戰將迎戰葡萄牙與克羅埃西亞之間的勝方。無論是對上C羅（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙，或是莫德里奇（Luka Modrić）坐鎮的克羅埃西亞，都將是本屆世界盃最受矚目的焦點對決之一。