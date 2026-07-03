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梅莎颱風今晨生成！路徑朝北移動：對台無直接影響

預估對台無直接影響

▲梅莎颱風於今（3）日凌晨2時生成，根據氣象署表示，未來朝西北方向移動，對台灣無直接影響。（圖／中央氣象署）

巴威颱風今晨轉中颱！強度上看強颱：下周五、六最接近台灣

巴威颱風將於下週後期颱風接近台灣以東海面，路徑有逐漸北轉趨勢，並於下周五、周六（10日、11日）最接近台灣。

▲巴威颱風於今（3）日晨轉為中度颱風，未來強度上看強颱，將於下週後期颱風接近台灣以東海面，路徑有逐漸北轉趨勢，並於下周五、周六（10日、11日）最接近台灣。（圖／中央氣象署）

雙颱風生成！根據中央氣象署表示，今年第10號颱風「梅莎」於今（3）日凌晨2時生成，巴威颱風亦於今晨增強為中颱。氣象署預估，梅莎颱風於今日凌晨2時生成，根據中央氣象署資訊，今日2時的中心位置在北緯17.1度，東經109.8度，以每小時6公里速度，向北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，同時，巴威颱風於今日凌晨2時轉為中度颱風，中心位置在北緯12.6 度，東經156.7度，以每小時24公里速度，向西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺。氣象署預估，但氣象署表示，10天後颱風北轉的角度仍有不確定性，超過一個禮拜的颱風預報平均誤差可能超過1000公里，因此離臺灣會多近、對台灣的影響為何還需要再觀察。