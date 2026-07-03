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中國女星白鹿日前爆出不尊重前輩、勾搭老總還篡改劇本的爭議，未料昨（2）日又捲入連喝茶都用替身的爭議，白鹿團隊也曬出花絮還原真相。而她主演的《莫離》播出大結局，卻被不少劇迷說不如預期，節奏太悶，跟過去她的作品無法比較。白鹿人紅是非多，微博上瘋傳一段《莫離》的未公開片段，畫面中有一位和白鹿身形相似的演員在喝茶，網友開始看圖說故事，指白鹿連喝茶都要用替身。不過對比正片中，白鹿是正面出鏡，白鹿的團隊也馬上公開拍攝花絮，只見白鹿乖巧地坐在定位等待正式開拍，而替身演員可能只是事前協助測光。不少網友看了都留言，「工作留痕的重要性」、「知道要放個花絮了」、「造謠沒成本，手段太惡劣」。事實上白鹿出道以來爭議不小，先前還爆出擅自改《莫離》劇本，甩掉張凌赫是為了勾搭老總上位，先前男星劉宇寧就曾在直播中提到，如果自己跟白鹿合作戲劇，最不缺的就是黑粉了。然而，除了演員本身爭議外，對於《莫離》的評價也很兩極，劇中白鹿飾演的葉璃被困在離山書院多年，夥伴們都死於瘟疫之中，她親手將47人埋葬，卻出現解離症狀，男主角有一半的時間都在替她找出生病的原因、治療的方法，悶到讓人看不下去。