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▲子瑜將在今日首度以solo歌手身分站上台灣舞台，擔任《2026高雄啤酒音樂節》的壓軸嘉賓。（圖／翻攝自子瑜IG@thinkaboutzu）

韓國女團TWICE台灣成員周子瑜，將在今（3）日首度以solo歌手身分，站上台灣舞台、擔任《2026高雄啤酒音樂節》的壓軸嘉賓。出道近11年、靠著自身實力賺進上億資產的她，終於在去年回到家鄉開唱，圓了自己夢想。事實上，出生於台南的子瑜從小看著父母在夜市擺攤賣花，努力賺錢養活家庭，因此子瑜在爆紅後，為了報答父母的養育之恩，在2023年斥資41億元韓幣（約新台幣1億元）於高雄購入170坪的豪宅送給媽媽作為禮物，孝順模樣讓外界都非常佩服又感動。TWICE於2015年10月出道後，憑藉〈TT〉、〈Feel Special〉等多首洗腦神曲席捲亞洲，在YouTube創下破億瀏覽，成為登頂的韓流代表團體之一。事實上，子瑜的父母早年雖然靠著在夜市擺攤賣花維生，但在當時他們已在業界有經營經驗，屬於大規模攤商，之後又憑藉商業頭腦，成功轉型投資醫美與不動產，總投資金額超過6000萬元台幣，目前母親黃燕玲更擔任醫美診所「首璽格爾診所」執行長，一家人早已低調跨入富裕階層，這也是子瑜在小小年紀就能隻身赴韓闖蕩的原因之一。回顧子瑜早年的追夢歷程，她從小在台南長大，由於父母當時忙於夜市攤商的工作，她是交由保母照顧長大的。13歲時她隻身飛往韓國JYP娛樂當練習生，並在16歲透過選秀節目《SIXTEEN》脫穎而出正式出道。然而出道不久，她就因在節目中揮舞中華民國國旗而捲入政治風波，被迫在鏡頭前低頭哽咽道歉，這場風波不僅改變了她的命運，也意外讓TWICE獲得國際間更高的關注。這位從小在夜市長大的女孩，經歷異國打拚與政治風波後逆轉人生，到如今能花費上億元買下豪宅回饋家人，都讓許多粉絲感到欣慰，紛紛留言表示：「媽媽一定很驕傲」、「和爸爸媽媽在一起一定要幸福喔。」而這次子瑜花費近11年終於獨自站上台灣舞台，也讓等待已久的台灣粉絲都非常期待，等著看她在台上發光發熱的模樣。