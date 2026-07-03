美國總統川普（Donald Trump）去年根據《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act, OBBBA），為美國兒童設立所謂的「川普帳戶」（Trump Accounts），將於美國國慶日（7月4日）正式上路。川普當地時間週四接受外媒採訪時透露，他認為SpaceX的馬斯克（Elon Musk），會將公司股票捐贈給「川普帳戶」兒童儲蓄計劃。
根據美國財經媒體《CNBC》報導，川普坦承自己確實和馬斯克有過不愉快，但自己跟這位特斯拉、SpaceX執行長的關係依然非常不錯。
川普說，自從SpaceX在美國IPO、令馬斯克晉級兆元富豪以來，他還沒有與馬斯克說過話，但曾寫過便條給對方。
川普認為，馬斯克會將SpaceX的股票捐給「川普帳戶」，這是一個針對美國18歲以下青少年的儲蓄和投資工具，允許接受多方來源捐款，摩根大通、美國銀行、富國銀行、貝萊德集團多家大型金融機構，均已表態支持。
「川普帳戶」將於7月4日正式啟動，而川普2日在個人社群平台上，還對美光（Micron）表達感謝，聲稱該公司將投入2.5億美元到「川普帳戶」裡，用於造福兒童。
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川普說，自從SpaceX在美國IPO、令馬斯克晉級兆元富豪以來，他還沒有與馬斯克說過話，但曾寫過便條給對方。
川普認為，馬斯克會將SpaceX的股票捐給「川普帳戶」，這是一個針對美國18歲以下青少年的儲蓄和投資工具，允許接受多方來源捐款，摩根大通、美國銀行、富國銀行、貝萊德集團多家大型金融機構，均已表態支持。
「川普帳戶」將於7月4日正式啟動，而川普2日在個人社群平台上，還對美光（Micron）表達感謝，聲稱該公司將投入2.5億美元到「川普帳戶」裡，用於造福兒童。