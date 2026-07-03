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2026年世界盃32強淘汰賽今（3）日在加拿大多倫多迎來焦點戰，由葡萄牙交手克羅埃西亞。這場比賽有望成為41歲「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）與40歲「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）兩位傳奇球星在世界盃舞台上的正面對決。根據統計，這也是世界盃歷史上首次出現兩名年滿40歲以上、且都不是守門員的球員，在同一場比賽中先發交鋒。值得一提的是，在這場生死戰開踢前，C羅的姐姐阿韋羅（Katia Aveiro）在多倫多現場接受了媒體訪問，親口透露這將是大家能親眼見證C羅身披葡萄牙戰袍的最後機會。除了締造雙40歲對決的新里程碑外，C羅此役先發上陣，也再度刷新個人歷史。41歲的他成為世界盃史上第一位在41歲仍於淘汰賽先發出賽的球員，再次把自己的名字刻進世界足球史冊。這也是C羅生涯第六度參加世界盃，持續改寫由自己保持的多項紀錄。另一端的莫德里奇則迎來生涯第五屆世界盃。兩人曾在2012年至2018年間攜手效力皇家馬德里，共同奪下4座歐洲冠軍聯賽冠軍，並建立足壇最輝煌的王朝之一。如今多年後，昔日並肩作戰的戰友卻必須在世界盃淘汰賽兵戎相見，其中一人的世界盃旅程也將隨著終場哨音正式畫下句點。賽前，C羅的姐姐阿維羅（Katia Aveiro）接受媒體訪問時，也罕見談到弟弟的國家隊未來。她表示，無論比賽結果如何，現在最重要的是珍惜眼前的一切，「我真的很開心，因為我們都應該珍惜這一刻。這是兩位偉大球員的最後一舞，不只是對葡萄牙，也是對我們的對手。」她表示，過去20多年來，C羅陪伴葡萄牙走過無數高低起伏，也創造了數不清的榮耀，因此能夠親眼見證他的最後一次世界盃旅程，對身為家人、球迷以及葡萄牙人而言，都是無比驕傲的回憶，「我相信，我們最後一定會帶著笑容結束這段旅程。」談到外界關心C羅是否還會參加2028年歐洲國家盃時，卡蒂亞則給出耐人尋味的答案：「根據我得到的可靠消息，我相信這就是他代表葡萄牙國家隊的最後一舞。所以請大家好好珍惜，因為未來真的很難再出現像他這樣的球員。」她也強調，自己說的是國家隊生涯，並非俱樂部生涯。近年隨著年齡增長，外界對C羅是否仍適合擔任葡萄牙主力與隊長始終存在不少質疑。對此，卡蒂亞也毫不客氣地替弟弟發聲：「真正懂足球、熱愛足球的人，就一定會喜歡C羅。不喜歡C羅的人，不是不喜歡他，而是不喜歡足球，真正吃虧的是他們自己。」她也表示，家人早已不會受到外界批評影響，「C羅已經努力了20多年。我們一路走來經歷過多少困難、多少挑戰，如今我們所擁有的一切，都是一步一步奮鬥得來的。你覺得那些批評真的會傷害我們嗎？答案是永遠不會。」當多倫多的夜晚迎來開球哨音，世界盃史上第一次「雙40歲傳奇對決」正式上演。無論最終是C羅繼續追逐生涯唯一缺少的大力神盃，還是莫德里奇再次延續克羅埃西亞的童話旅程，這場比賽都將成為世界盃歷史中，最值得珍藏的一頁。