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巴威颱發僅花18小時轉中颱！今晚將轉強颱：挑戰今年風王

第9號中颱「巴威」在關島東方海面，今晚續增強至「強烈」颱風，為「聖嬰年」典型「大而強之颱風」，未來並有挑戰今年4月「辛樂克」所創下的風王紀錄（60米/秒）。

▲巴威颱風於今（3）日晨轉為中度颱風，氣象署預估，未來強度上看強颱，將於下週後期颱風接近台灣以東海面，路徑有逐漸北轉趨勢，並於下周五、周六（10日、11日）最接近台灣。（圖／中央氣象署）

今起到下周三飆38度高溫！巴威颱風下周四逼近：下周五、六影響最劇

巴威大致於下週四（9日）逼近，下週五、六（10、11日）影響最劇，並於下週日（12日）脫離

▲氣象署預估，巴威颱風則朝西北西方向接近琉球南方海面，並可能於下周北轉，預估將上看強颱強度，並於下周五、周六（10日、11日）最接近台灣。（圖／中央氣象署）

梅莎颱風今晨生成！巴威颱風轉中颱：氣象署預估下周影響台灣

巴威颱風將於下週後期颱風接近臺灣以東海面，路徑有逐漸北轉趨勢，並於下周五、周六（10日、11日）最接近台灣。