雙颱風生成！中央氣象署表示，梅莎颱風於今（3）日凌晨2時生成、巴威颱風則增強為中颱。根據氣象專家吳德榮表示，巴威颱風由輕颱增強至中颱僅用18小時，屬爆發性增強，預估將在今晚轉為強颱，有挑戰今年4月「辛樂克」所創下的風王紀錄（60米/秒），預估巴威颱風將於下周四（9日）逼近台灣，下週五、六（10、11日）影響最劇，並於下週日（12日）脫離，但颱風動態路徑與對台威脅程度，仍有不確定性，需持續觀察。
巴威颱發僅花18小時轉中颱！今晚將轉強颱：挑戰今年風王
氣象專家吳德榮在「氣象推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，巴威颱風由輕颱增強至中颱僅用18小時、屬爆發性增強。最新中央氣署「路徑潛勢預測圖」顯示，第9號中颱「巴威」在關島東方海面，今晚續增強至「強烈」颱風，為「聖嬰年」典型「大而強之颱風」，未來並有挑戰今年4月「辛樂克」所創下的風王紀錄（60米/秒）。
吳德榮分析，巴威颱風將朝西北西前進，第5天（8日2時）行至琉球東南方海面。最新各國模式模擬顯示，5天之後、強颱「巴威」持續向西北西逐漸轉向西北、逼近台灣東側海面，路徑的不確定性將逐漸擴大，不同的路徑，威脅必然不同，故切勿急下定論，應持續觀巴察模式的調整。
今起到下周三飆38度高溫！巴威颱風下周四逼近：下周五、六影響最劇
針對本周於下周天氣，吳德榮指出，今日至下週三（3至8日）馳譽受到太平洋高壓影響，各地晴時多雲、午後山區有局部短暫降雨的機率。今起熱如盛夏、全臺最高氣溫約可升至38度左右，需注意防曬、防中暑。今日各地區氣溫如下：北部23至37度、中部23至36度、南部24至38度、東部23至37度。
至於巴威颱風未來是否影響台灣天氣？吳德榮分析，巴威大致於下週四（9日）逼近，下週五、六（10、11日）影響最劇，並於下週日（12日）脫離；各地受威脅的程度、視颱風的動向而定，尚待持續觀察。
梅莎颱風今晨生成！巴威颱風轉中颱：氣象署預估下周影響台灣
根據中央氣象署表示，今年第10號颱風「梅莎」於今（3）日凌晨2時生成，中心位置在北緯17.1度，東經109.8度，以每小時6公里速度，向北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，預估對台無直接影響。
同時，巴威颱風於今日凌晨2時轉為中度颱風，氣象署預估，巴威颱風至下週初期受到颱風北方太平洋高壓導引，將以西北西的方向接近琉球南方海面，這段時間環境條件非常有利颱風發展，強度上看強烈颱風、暴風半徑也將擴大。
巴威颱風將於下週後期颱風接近臺灣以東海面，路徑有逐漸北轉趨勢，並於下周五、周六（10日、11日）最接近台灣。但氣象署表示，10天後颱風北轉的角度仍有不確定性，超過一個禮拜的颱風預報平均誤差可能超過1000公里，因此離臺灣會多近、對台灣的影響為何還需要再觀察。
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氣象專家吳德榮在「氣象推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，巴威颱風由輕颱增強至中颱僅用18小時、屬爆發性增強。最新中央氣署「路徑潛勢預測圖」顯示，第9號中颱「巴威」在關島東方海面，今晚續增強至「強烈」颱風，為「聖嬰年」典型「大而強之颱風」，未來並有挑戰今年4月「辛樂克」所創下的風王紀錄（60米/秒）。
今起到下周三飆38度高溫！巴威颱風下周四逼近：下周五、六影響最劇
針對本周於下周天氣，吳德榮指出，今日至下週三（3至8日）馳譽受到太平洋高壓影響，各地晴時多雲、午後山區有局部短暫降雨的機率。今起熱如盛夏、全臺最高氣溫約可升至38度左右，需注意防曬、防中暑。今日各地區氣溫如下：北部23至37度、中部23至36度、南部24至38度、東部23至37度。
至於巴威颱風未來是否影響台灣天氣？吳德榮分析，巴威大致於下週四（9日）逼近，下週五、六（10、11日）影響最劇，並於下週日（12日）脫離；各地受威脅的程度、視颱風的動向而定，尚待持續觀察。
根據中央氣象署表示，今年第10號颱風「梅莎」於今（3）日凌晨2時生成，中心位置在北緯17.1度，東經109.8度，以每小時6公里速度，向北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，預估對台無直接影響。
同時，巴威颱風於今日凌晨2時轉為中度颱風，氣象署預估，巴威颱風至下週初期受到颱風北方太平洋高壓導引，將以西北西的方向接近琉球南方海面，這段時間環境條件非常有利颱風發展，強度上看強烈颱風、暴風半徑也將擴大。
巴威颱風將於下週後期颱風接近臺灣以東海面，路徑有逐漸北轉趨勢，並於下周五、周六（10日、11日）最接近台灣。但氣象署表示，10天後颱風北轉的角度仍有不確定性，超過一個禮拜的颱風預報平均誤差可能超過1000公里，因此離臺灣會多近、對台灣的影響為何還需要再觀察。