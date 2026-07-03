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TWICE台灣成員周子瑜出道滿10年，首次以個人身分回到南台灣開唱，她今（3）日晚間將登上高雄啤酒音樂節演出，昨日晚間她先現身會場彩排，甚至演唱驚喜歌曲孫燕姿的〈第一天〉，彩排畫面直接在網路上瘋傳，讓大批粉絲興奮直呼：「前奏一下就哭了！」這次是周子瑜出道十年以來第一次回台灣開唱，首次以Solo身分站上家鄉舞台的她，彩排時特地準備中文歌曲〈第一天〉，除了中文歌曲外，周子瑜還用台語跟台下熱情打招呼：「嗨！高雄！我回來了！」一開口就讓粉絲直呼：「真的有想哭的感覺。」事實上，這不是周子瑜第一次在台灣唱中文歌，去年TWICE在高雄世運主場館開唱時，她就曾帶領成員一起合唱蔡依林的〈日不落〉，當時就讓現場粉絲把世運哭成一片汪洋，如今再度挑戰中文歌，也展現了她對高雄舞台的用心。根據流出的彩排畫面，除了一定會唱的個人歌曲〈Run Away〉以外，周子瑜也預計TWICE夯曲〈What Is Love?〉！隨著〈第一天〉彩排影片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖留言：「子瑜歌單太八年級了」、「唱中文歌真的好有親切感」、「本來就很美，唱中文歌更有魅力」、「這次回家演出，她看起來真的很開心。」