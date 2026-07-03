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▲子瑜16歲身穿黑衣道歉的身影，至今仍讓無數台灣人痛心。（圖／JYP Entertainment YouTube）

▲去年是TWICE出道10周年，團體終於來台開唱，今年子瑜也在台灣迎來個人SOLO舞台。（圖／翻攝自TWICE FB）

人氣韓國女團TWICE的台灣籍成員周子瑜16歲就出道，成為JYP娛樂旗下首位台灣藝人，卻因舉國旗的關係，曾被逼公開道歉，還要唸出台詞「我是中國人」，讓子瑜一直承受不少壓力。但她仍持續堅持闖蕩演藝圈，直到出道第10年才終於隨團來台開唱，證明自己來自台灣，今（3）日子瑜也將迎來首個台灣SOLO舞台，登上2026高雄啤酒節，令粉絲感動不已。回顧子瑜的成名之路，她從小就展現對舞蹈的熱愛，國中一年級時在舞蹈學院學習，沒想到成果發表會的影片被上傳到YouTube後，意外扭轉了她的人生軌跡。當時，韓國經紀公司JYP娛樂的星探偶然在網路上看到這段影片，隨即決定專程飛來台灣尋人。星探曾透露：「雖然影片中臉看不太清楚，但她的身影讓人印象深刻。」實際見面後，子瑜精緻的外貌與高挑的身材更讓星探當場驚豔，立刻錄影回傳韓國JYP本社，批准簽約。那年，年僅13歲的子瑜就此離開熟悉的台南家鄉，獨自前往語言不通、環境陌生的首爾展開艱苦的練習生生涯。2015年，子瑜不負眾望透過選秀節目脫穎而出，正式以TWICE成員身分出道，憑藉著「母胎美女」的精緻視覺與青春無敵的形象迅速走紅。但她的演藝事業才剛起步，一場始料未及的政治風暴卻席捲而來。2016年，子瑜在韓國綜藝節目中拿起中華民國國旗揮舞，此舉遭到藝人黃安舉報為「台獨份子」，在中國大陸網路引發抵制浪潮。為了保全公司的商業利益，JYP娛樂選擇妥協，要求當時只有16歲的子瑜拍攝影片公開道歉。影片中，神色憔悴的她拿著講稿唸出「我是中國人」，這段畫面不僅震驚國際社會，更成為無數台灣人心中的痛。這場風波讓子瑜承受了超乎年齡的巨大心理壓力，也讓JYP娛樂此後在台灣議題上採取極度小心的「冷處理」策略。國旗事件發生之初，JYP官網曾一度將子瑜的出身地標註為「中國台灣」。後來為了徹底避免爭議，公司乾脆直接刪除了所有成員的出身地欄位，讓她在官方資料上形同「無國籍的存在」。直到近年隨著大環境改變，韓國維基百科（namu.wiki）的子瑜條目中，才終於能重新寫上「台灣」2字。雖然在16歲那年曾被逼著低頭，但子瑜沒有因此被挫折擊垮。在高度競爭的韓國K-pop娛樂圈中，她始終保持著低調、謙遜的態度，靠著不斷練習與穩定表現，坐穩了TWICE隊內的視覺擔當與核心成員。隨著〈CHEER UP〉、〈TT〉、〈FANCY〉等多首神曲風靡全球，TWICE橫掃無數音樂大賞，世界巡迴演唱會的版圖更從亞洲一路擴展至美洲與歐洲，不再需要大量依賴中國市場。子瑜用行動與舞台魅力證明，努力與才華能夠跨越國界與政治的藩籬，也讓全世界更多人認識了這個堅韌且來自台灣的女孩。TWICE也於出道第10年，也就是2025年底，在高雄世運主場館舉辦2場共10萬人的歷史性演唱會，並在今年初成為首組登上台北大巨蛋的韓國女團，這段長達10年的「回鄉之路」終於迎來最圓滿的破繭成蝶，子瑜靠自己的努力不懈，唱回台灣。如今，她更將首度以個人之姿登上2026高雄啤酒節表演，獨自掌控萬人舞台，在家鄉發光發熱。