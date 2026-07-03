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▲在墨西哥戰後，洪明甫在更衣室內要求球員恢復接受採訪，多數球員也配合受訪。（圖／美聯社／達志影像）

根據多家韓國媒體報導，韓國國家隊在2026年世界盃小組賽期間疑似爆發嚴重內訌，主帥洪明甫疑似和兩大主力鬧翻。矛盾焦點集中在對陣墨西哥賽後的更衣室風波，以及隊長孫興慜（Son Heung-min）與李在城（Lee Jae-sung）隨後在對陣南非的比賽中無緣先發的事件。韓國《每日經濟》報導指出，韓國國會議員陳鐘午（Jin Jong-oh）方面表示，透過「大韓足球協會密室行政及腐敗舉報中心」接獲了關於國家隊內部不合的爆料。爆料內容指出，韓國隊先前因部分記者調侃孫興慜的兵役特例問題，曾集體抵制媒體採訪，隨後隊內對於是否恢復採訪產生了嚴重分歧。更衣室神經戰：洪明甫怒嗆孫興慜《TV朝鮮》節目根據爆料內容，重現了墨西哥戰後更衣室內的衝突場面。節目畫面顯示，當時孫興慜正在更衣室內與隊友交流，總教練洪明甫（Hong Myung-bo）走近並質問：「你們在聊什麼？」孫興慜回應：「我們在聊比賽。」洪明甫隨即嗆聲：「你憑什麼聊這個？都出來。」該節目甚至直接以「洪明甫在更衣室與孫興慜發生爭吵？國家隊不合傳聞擴散」作為標題，引發各界關注。此外，在墨西哥戰後，洪明甫在更衣室內要求球員恢復接受採訪，多數球員也配合受訪。然而，孫興慜與李在城並未出現在採訪區，他們認為應該繼續堅持拒絕採訪的立場。韓國電視台SBS報導稱，正是因為孫興慜與李在城的抗拒態度，導致洪明甫最終決定讓這兩名主力球員在對陣南非的關鍵戰役中無緣先發。韓國隊在本屆世界盃小組賽末輪不敵南非，最終黯然出局。隨著球隊遭到淘汰，洪明甫的用人、戰術以及更衣室管理問題持續遭到韓國輿論的強烈質疑。韓媒評論指出，無論爆料細節是否完全屬實，韓國隊在世界盃期間爆出內部不合傳聞，本身就已暴露出教練團在球隊管理上存在著嚴重的瑕疵。