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▲賈永婕兒子過生日時，郭台銘夫妻（中間）曾帶女兒去參加派對。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

鴻海集團創辦人郭台銘近日被狗仔拍到與一名50歲的女球友互動密切，消息曝光後引起各界關注。而郭台銘正宮曾馨瑩尚未對外發聲，但閨密賈永婕很敢講，作為101董事長的她，發文表示被記者詢問「認識郭董的球友嗎？」她笑說：「我怎麼可能認識？我的朋友，都是美麗又善良的女生」，1句話狠酸接近郭董的女球友，讓粉絲讚爆。賈永婕昨日在臉書發文，表示有記者問她：「妳認識郭董的球友嗎？」並透露女球友的花名是「喬琪」跟「丁丁」，賈永婕聽後笑答：「我怎麼可能認識？我的朋友，都是美麗又善良的女生。」她更開玩笑說自己只認識「天線寶寶」的丁丁，與少女漫畫中的喬琪，也都是善良美麗的角色。賈永婕一番發言很明顯意有所指，如此直球的開炮也吸引1.7萬粉絲按讚，大家看了紛紛留言：「賈董只認識勇敢正派、有話直說的朋友，那種一言難盡、喝綠茶的，都不會認識」、｢這個回應給滿分！直接用幽默感把八卦化解掉，真的既優雅又有智慧」、「哈哈要有年紀才知道卡通喬琪姑娘」、「賈永婕真的很懂說話的藝術」。其實賈永婕在郭台銘緋聞爆出來的第一天，也曾於臉書發文，直言：「我要瘋了。男人真的很奇怪。難道看不出來，那些刻意製造巧遇、刻意拉近距離的人，跟詐騙集團的套路是不是有幾分相似？」她表示這種女生通常都來路不明、不知分寸、居心叵測、品行不端，並喊話：「真男人，不是來者不拒，而是懂得明哲保身」，很顯然是在為好友曾馨瑩抱不平。