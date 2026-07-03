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巴威颱風今晚升強颱！強又大「是個恐怖怪獸」：怪物風暴下周逼台

強度已於今晨快速增強為中度颱風，最快將於今晚再轉為強烈颱風。

▲巴威颱風於今（3）日晨轉為中度颱風，未來強度上看強颱，將於下週後期颱風接近台灣以東海面，路徑有逐漸北轉趨勢，並於下周五、周六（10日、11日）最接近台灣。（圖／中央氣象署）

巴威颱風強度將可達到至少135節的峰值，在部分中尺度預報模式則模擬，巴威颱風峰值的強度可能顯著更高，中心氣壓可以降至883毫巴，是個相當恐怖的怪獸。

當巴威颱風接近台灣的時候，其強度應該會落在中度颱風上限至強颱等級之間。加上尺寸相當大，7級暴風圈半徑可達350公里，10級暴風圈半徑也在120公里，是個大型強烈颱風，表示「巴威，是個怪物風暴」。提醒民眾事前完善各項防颱準備，將巴威颱風可能肇致的災害或損失降至最低。

巴威颱風路徑一路向西！下周五、周六最接近台灣

▲（圖／中央氣象署）

巴威颱風最新動態！巴威颱風於今（3）日凌晨2時已轉為中度颱風，根據氣象專家林得恩表示，氣象署亦評估，巴威颱風將於下周五、周六（10日、11日）最影響台灣天氣，但預報具有不確定性，仍需持續觀察。氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，巴威颱風於昨日8時生成，但根據今晨最新環境場的分析，巴威颱風進入一個垂直風切弱（約5至15節）、高海溫（攝氏30至31度），以及高層外流輻散顯著的海域，非常適合熱帶擾動繼續發展增強，林得恩表示，目前評估巴威颱風成為強颱後，還會繼續增強、增胖。根據美國聯合颱風警報中心（JTWC）預估，針對巴威颱風是否影響台灣，林得恩分析，根據目前最新颱風運動的路徑研判，同時，氣象署亦預估，巴威颱風至下週初期受到颱風北方太平洋高壓導引，將以西北西的方向接近琉球南方海面，這段時間環境條件非常有利颱風發展，強度上看強烈颱風、暴風半徑也將擴大。巴威颱風但氣象署表示，10天後颱風北轉的角度仍有不確定性，超過一個禮拜的颱風預報平均誤差可能超過1000公里，因此離臺灣會多近、對台灣的影響為何還需要再觀察。