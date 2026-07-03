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在2026年世界盃16強淘汰賽中，西班牙隊以3：0輕鬆擊敗奧地利，成功晉級16強。對「無敵艦隊」而言，這終結了隊史一段長達16年的尷尬紀錄。在2010年「無敵艦隊」贏下了世界盃冠軍後，他們在之後3屆世界盃沒有贏得任何一場淘汰賽，與義大利以及德國都還在等待首次「淘汰賽晉級」，不過西班牙今（3）日終於告別德、義離開了這個行列。根據統計，這是西班牙自2010年南非世界盃奪冠以來，首度在世界盃淘汰賽中品嚐勝利的滋味。回顧過去幾屆賽事，西班牙在2014年小組賽黯然出局，2018年與2022年更是連續兩屆在淘汰賽首戰倒在12碼罰球PK大戰。如今面對奧地利，西班牙終於打破魔咒，重新在淘汰賽階段展現統治力。值得一提的是，近年來世界盃冠軍隊伍似乎都陷入了「淘汰賽魔咒」。例如2006年冠軍義大利，至今仍未再贏過任何一場世界盃淘汰賽；而2014年冠軍德國，同樣還在苦苦等待下一場淘汰賽的勝利。同為前世界冠軍，西班牙終於率先邁出了這艱難的一步。這場在洛杉磯SoFi體育場舉行的比賽，西班牙徹底掌控了節奏。18歲的巴塞隆納新星拉明亞馬爾（Lamine Yamal）雖然未能取得進球，但他全場不斷施展華麗腳法，兩度「穿襠」過掉被特地調派來防守他的拜仁慕尼黑球星康拉德萊默（Konrad Laimer），並多次在右路撕裂對手防線，成為奧地利後防的夢魘。比賽中，中鋒米克爾奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）表現亮眼，他兩度接獲馬克庫庫雷利亞（Marc Cucurella）的精準傳中，分別在上下半場破門，個人在本屆賽事的進球數已達4球。替補出發的佩德羅波羅（Pedro Porro）也在下半場打進一球，展現了西班牙傲人的陣容深度。除了進攻端的發揮，西班牙的防守同樣密不透風。門將烏奈西蒙（Unai Simon）在比賽後段創下了歷史新猷。他不僅超越了傳奇門將卡西亞斯（Iker Casillas）在2010年與2014年創下的461分鐘不失球紀錄，更在比賽接近尾聲時，正式打破了前義大利國門曾加（Walter Zenga）在1990年義大利世界盃創下的517分鐘世界盃決賽圈最長不失球紀錄。西班牙在攻守兩端的統治級表現，不僅展現了招牌的傳控足球，更加入了高強度的丟球後反搶與快速反擊。總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）領軍的這支西班牙隊，已被視為本屆奪冠大熱門之一，並被認為是唯一能與衛冕軍法國隊抗衡的勁旅。他們將在7月6日的16強賽中迎戰葡萄牙或克羅埃西亞。