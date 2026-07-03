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TWICE成員周子瑜出道10年，今年陸續接下7-ELEVEN品牌合作、高雄啤酒節等台灣活動，加上父母設立「瑜海娛樂股份有限公司」，讓粉絲猜測，子瑜能回台工作就是由媽媽親自操刀，再加上昨（2）日的機場影片中，子瑜身邊一個保鏢都沒有，反而媽媽手上大包小包，讓大家笑稱「媽媽堪比經紀人」，而子瑜媽媽黃燕玲也親自回應，透露自己去韓國的工作是幫照顧寵物狗狗、打掃衛生，讓女兒沒有後顧之憂全力拼事業。子瑜昨日從韓國返台時，被發現身邊沒有半個保鑣，反而是媽媽黃燕玲一路陪伴返台，手上還大包小包幫忙拿了許多東西，掀起粉絲「媽媽兼任經紀人」的猜測，對此，子瑜媽媽黃燕玲公開Q&A影片，分享自己近年往返台韓兩地的生活，也間接回應外界好奇。黃燕玲透露，自己一年飛韓國十幾次，「比去台北的次數還多」，這次專程飛到韓國，主要是子瑜忙著準備高雄啤酒節演出，因此她特地幫忙照顧家中的狗狗三餐、打掃家裡，讓女兒能專心投入彩排與工作，只希望子瑜第一次以個人身分在台灣演出，一切都能順順利利。至於首度以個人身分站上台灣舞台會不會緊張，子瑜昨日在機場面對粉絲詢問時則笑回：「」不少粉絲也認為，這次回到熟悉的家鄉，比起壓力更多的是期待與興奮，更加期待她今晚在高雄帶來的精彩演出。