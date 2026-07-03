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▲西班牙此役靠著前鋒奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）梅開二度，以及邊後衛波羅（Pedro Porro）的國家隊首次破門，最終以3：0兵不血刃完勝奧地利、闖16強。（圖／美聯社／達志影像）

▲奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）靠著頂級的無球跑動能力、敏銳的門前嗅覺，以及精準的射門時機，不斷出現在最危險的位置。（圖／美聯社／達志影像）

▲近年不少人將西班牙重新崛起歸功於亞馬爾（Lamine Yamal），但若仔細觀察，就會發現這支球隊最可怕的地方，其實從來不是依靠某一位超級球星。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃32強淘汰賽，西班牙以3：0完封奧地利，連續三屆挺進16強，也將各項賽事不敗紀錄推進至34場。比起比分，更令人印象深刻的是，這支鬥牛士軍團展現出近年少見的攻守平衡，而18歲天才邊鋒亞馬爾（Lamine Yamal）與29歲前鋒奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal），正是西班牙邁向世界盃冠軍最重要的兩塊拼圖。西班牙此役幾乎完全掌控比賽節奏，全場控球率高達65%，23次射門、10次射正，反觀奧地利僅有5次射門且沒有任何一次命中門框範圍。這樣近乎一面倒的數據，背後最大的關鍵，就是亞馬爾與奧亞薩瓦爾截然不同、卻又互補的角色定位。如果說亞馬爾是西班牙進攻的發動機，那麼奧亞薩瓦爾就是最後完成致命一擊的人。年僅18歲的亞馬爾，本場雖然沒有進球，但他的存在幾乎改變了奧地利整條防線的站位。開賽不久便完成射門，第12分鐘更在禁區突破造成爭議判罰，全場多次利用盤帶、一對一突破與內切製造威脅，不斷吸引兩到三名防守球員包夾。也正因為奧地利大量兵力被迫向右路傾斜，西班牙左路開始獲得源源不絕的空間。庫庫雷利亞（Marc Cucurella）兩次助攻都來自左路傳中，波羅（Pedro Porro）的國家隊首次進球，同樣受惠於亞馬爾牽制防線所創造出的空檔。亞馬爾不只是邊鋒，更是整套西班牙傳控體系最重要的「破局者」。然而，再漂亮的進攻，如果沒有進球，一切都只是空談。這正是奧亞薩瓦爾存在的價值。第36分鐘，他接獲庫庫雷利亞精準橫傳，冷靜推射首開紀錄；第89分鐘，又是相同的組合再次連線，替西班牙鎖定3：0勝局，完成本屆世界盃第二次單場梅開二度。比起亞馬爾需要大量持球與突破，奧亞薩瓦爾最大的武器反而是不起眼。他沒有驚人的速度，也不是依靠華麗盤帶突破對手，而是靠著頂級的無球跑動能力、敏銳的門前嗅覺，以及精準的射門時機，不斷出現在最危險的位置。奧亞薩瓦爾就像西班牙的最後一塊拼圖，只要隊友把球送進禁區，他幾乎總能把握住機會。梅開二度後，奧亞薩瓦爾也寫下多項里程碑。本屆世界盃他已累積4球1助攻，不僅躍居射手榜前段班，也成為2010年比利亞（David Villa）之後，首位單屆世界盃替西班牙攻進4球的球員。他距離比利亞與布特拉格諾（Emilio Butragueño）共同保持的單屆5球隊史紀錄，僅一步之遙。此外，他還成為1986年布特拉格諾之後，首位在世界盃淘汰賽單場梅開二度的西班牙球員；也是西班牙史上第一位在單屆世界盃兩度完成梅開二度的球員。截至目前，他代表西班牙國家隊已攻入29球，追平傳奇隊長耶羅（Fernando Hierro），並列隊史第六。若把時間再拉長，自近17場國家隊比賽以來，奧亞薩瓦爾更已直接參與24顆進球，交出17球、7助攻的驚人效率。近年不少人將西班牙重新崛起歸功於亞馬爾，但若仔細觀察，就會發現這支球隊最可怕的地方，其實從來不是依靠某一位超級球星。亞馬爾負責打開局面，佩德里（Pedri）、羅德里（Rodri）掌控節奏，庫庫雷利亞持續提供邊路火力，奧亞薩瓦爾則負責將所有努力轉化成進球。少了亞馬爾，西班牙或許仍能控球，卻可能再次陷入過去只會橫傳、缺乏突破的老問題；少了奧亞薩瓦爾，他們依舊能創造大量機會，但門前效率恐怕將大幅下降。一人決定進攻的上限，一人守住勝利的下限。當亞馬爾負責撕裂對手防線，奧亞薩瓦爾負責收下最後一擊，這支鬥牛士軍團終於找回昔日傳控王朝缺少的最後一塊拼圖。從首戰被維德角逼和，到如今連四戰0失球、3球完封奧地利，西班牙不僅踢出了冠軍熱門應有的內容，也讓外界開始相信，這支兼具青春與成熟的鬥牛士軍團，確實有能力再次站上世界之巔。