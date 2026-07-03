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在2026年世界盃32強淘汰賽中，西班牙以3：0擊敗奧地利強勢晉級16強。年僅18歲的西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）獲選為本場MVP。然而在賽後混合採訪區受訪時，亞馬爾卻全程表情嚴肅、幾乎零笑容，引發記者好奇他是否因為沒能取得進球而感到不滿。對此，亞馬爾親自解釋了背後原因，因為西班牙征程還未結束，他需要盡快準備下一場比賽。儘管全場表現充滿破壞力並拿下MVP獎盃，記者仍敏銳地察覺到亞馬爾的冷靜，直言除了看到他為弟弟笑過之外表情都很嚴肅。面對記者詢問是否因未進球而不開心，亞馬爾澄清：「當然不是，我們晉級了我非常開心。但比賽已經結束了，現在必須立刻將注意力轉向下一場比賽，就這麼簡單。」他強調，淘汰賽是輸了就得回家的殘酷舞台，球隊必須付出一切，繼續在比賽內容與強度上成長。談及先前的傷勢與目前的身體狀態，亞馬爾自信地表示自己已經100%恢復，隨時準備好執行教練團的任何戰術要求。面對16強賽事可能對陣由C羅（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙或克羅埃西亞，這位18歲小將展現出無所畏懼的霸氣：「說實話，對手是誰都無所謂。當然能交手C羅是一種榮幸，但我滿腦子想的只有贏下比賽，不管晉級的是誰都一樣，我們是西班牙，我們不害怕任何國家隊。」隨著爆紅而來的滿街球衣與球迷高呼，亞馬爾坦言，能夠不被成名沖昏頭的秘訣就是專注於足球，並花大量時間陪伴家人。「因為他們是唯一仍把我當作原本那個拉明看待的人，」亞馬爾感性地說。當被問及看到看台上的家人有何感受時，他難掩柔情：「看到弟弟開心、看到媽媽過上她一直夢想的生活，我非常感動。弟弟就像我的兒子一樣，這對我來說就是全部。」亞馬爾深知球員生涯短暫，而18歲參加世界盃的機會一生只有一次。他表示會帶著想贏球的決心，繼續享受接下來的每一場挑戰，力拚與西班牙一起捧起世界盃金盃的終極夢想。