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在2026年世界盃16強賽中，西班牙以3：0完勝奧地利，展現出令人窒息的宰制力。賽後，奧地利主帥朗尼克（Ralf Rangnick）對這支「無敵艦隊」給予極高評價，直言西班牙極有可能就是本屆世界盃的最終冠軍，而西班牙主帥路易斯德拉富恩特（Luis de la Fuente）則強調球隊仍有進步空間。朗尼克在賽後記者會上坦言，面對西班牙這種幾乎不會犯下「非受迫性失誤」的對手，奧地利已經傾盡全力。他表示：「西班牙今天絕對踢出了本屆賽事至今的最佳表現。我敢在這裡說，我們今天遇到的不只是衛冕歐洲冠軍，而是未來的世界冠軍。不管誰想最終奪冠，都必須先能贏下他們。」朗尼克更點出了西班牙陣容深度的恐怖之處。面對記者提問奧地利是否未能超越極限，朗尼克回應：「大家只需要再看一看，今天西班牙換上了哪些球員，以及還有哪些球員甚至沒有被換上場。這支球隊的大名單裡沒有一個皇家馬德里（Real Madrid）球員，但他們依然能踢成這樣。關於西班牙的水平，這已經說明一切了。」談到獲選為單場MVP的18歲小將拉明亞馬爾（Lamine Yamal），朗尼克大讚他是世界上同齡中最優秀的天才球員之一。儘管奧地利派出萊默（Konrad Laimer）與薩比策（Marcel Sabitzer）等人多次成功限制他，但朗尼克承認，要整整90分鐘完全擋下亞馬爾的發揮是不可能的任務。相較於朗尼克的極力推崇，西班牙主帥德拉富恩特則顯得冷靜且充滿野心。對於朗尼克盛讚西班牙戰術猶如時鐘般精準、幾乎沒有提升空間的說法，德拉富恩特表達了感謝但並不認同。德拉富恩特表示：「我發自內心感謝奧地利主帥的讚美，但在這一點上我不同意他的看法。這支球隊非常有雄心，在競技層面不知滿足。我們還沒有觸碰到上限，各方面都還有很多提升的可能，這是一個自然成長的過程。」此外，德拉富恩特也特別為締造世界盃連續零封紀錄的門將烏奈西蒙（Unai Simon）感到驕傲：「我從他還是個孩子時就認識他了，能像現在這樣執教他，是我的榮幸與驕傲。我們今天有很多開心的理由，但接下來肯定還要在下一場比賽中變得更好。」