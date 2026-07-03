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致癌毒油風暴擴大！老協珍米漢堡中鏢、路易莎回應庫存原料未使用

▲中聯油脂旗下大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」，老協珍﻿「TOMMI湯米白醬鱈魚排米漢堡」使用相關油品，共2611盒緊急回收、停止出貨。（圖／老協珍﻿臉書）

▲連鎖咖啡品牌「路易莎」也在第一波224家業者名單。對此，路易莎回應，目前已完成庫存原料清查，現有庫存原料均未使用到，「一切安全」。（圖／路易莎臉書）

致癌沙拉油流向晶華酒店！官方澄清：僅用於員工餐廳

▲中聯油脂一批致癌物超標的大豆沙拉油，下游流向，其中包括晶華酒店，昨（２）日業者出面澄清，該批油品僅曾使用於員工餐廳。（圖／GoogleMaps）

中聯油脂旗下大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」（BaP）超標4倍，泰山、福壽、福懋3大油品廠下架相關批次產品，台中市食品藥物安全處於昨（2）日公布第一波下游流向，受影響業者多達224家，包含全台多家連鎖餐廳、咖啡及團膳廠商，中聯油脂旗下大豆沙拉油自主檢驗，發現旗下「大豆沙拉油」驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，台中市食安處昨晚公布224家受影響業者，其中老協珍、路易莎都入列。對此，老協珍緊急發布聲明表示，針對近日大豆油相關新聞，第一時間已啟動內部原料與品項盤點。經確認，本次使用到新聞所涉大豆油之品項為「TOMMI湯米白醬鱈魚排米漢堡」，其他品項經確認皆未使用該批油品，敬請消費者安心。老協珍指出，經內部清查使用到該批油品之「白醬鱈魚排米漢堡」為批次270625，數量共2611盒。其中2067盒已出貨至通路，老協珍已依自主管理機制主動啟動回收作業；剩餘544盒尚未出貨，已於工廠完成匡列並停止出貨。同時，連鎖咖啡品牌「路易莎」也在第一波224家業者名單。對此，路易莎回應，目前已完成庫存原料清查，現有庫存原料均未使用到，「一切安全。」除了老協珍、路易莎以外，台北晶華酒店亦已於第一時間完成館內油品全面盤點。經查證，此次事件所涉及之相關批號油品，僅曾使用於員工餐廳，晶華酒店旗下所有對外營業餐廳皆未使用該批號油品，目前對外供餐均正常無虞，敬請顧客安心。晶華表示，飯店一向與國內具信譽之知名大廠採購油品，合作廠商皆須具備合格檢驗證明。針對此次上游源頭廠商發生之檢驗異常事件，晶華亦深感遺憾。食品安全是晶華酒店最重視的責任，本酒店將持續全力配合主管機關及相關單位後續查核作業，並以最嚴謹標準落實食材與原物料來源管理，維護每一位顧客及員工的飲食安全與健康。