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美國總統川普（Donald Trump），當地時間2日接受美國財經媒體《CNBC》專訪時，再度點名台灣幾乎拿走「100%的晶片業務」，而美國將拿回60%的晶片產能。根據《CNBC》報導，川普在提到美國政府入股英特爾（Intel）時，坦言英特爾曾遭遇一些問題，嚴重受創，批評美國歷任總統都沒有即時祭出關稅，遏止產業外流：「台灣幾乎把100%的業務都拿走了，主要是台灣，韓國也拿走了一點，但主要還是台灣。」川普重申，如果自己是之前的美國總統，絕不會讓這種事情發生，聲稱台灣現在的處境有點脆弱，而他正讓晶片業者全部搬回美國：「等到我卸任時，或者接近卸任時，我們將擁有40%、50%，甚至60%的晶片產能」。川普也提到了晶片製造商，正在美國亞利桑那州大規模建廠的事，相信美國將掌握相當高比例的晶片產能。有分析認為，川普的言論看似是在講經濟、講產業，背後也與地緣政治考量有關，世界版圖和勢力範圍不排除正在重塑。