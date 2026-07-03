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▲有知情人士指出，郭台銘（左）曖昧的女球友，長相沒有正宮曾馨瑩（右）漂亮。（圖／翻攝自曾馨瑩IG@hsin_ying_tseng）

75歲鴻海集團創辦人郭台銘（郭董）與一名女球友互動密切的事情，在近日鬧得沸沸揚揚，外界都狂猜她就是郭董新歡。而女方個人資訊也因此不斷被扒出，就連長相與身材都傳聞不斷。有知情人士指出，該名女球友其實沒有曾馨瑩美，更是讓外界好奇是什麼讓她成為郭台銘身旁特別的存在。有網友在Threads揭曉當小三的6大武器，不只有情緒價值、滿滿崇拜，還要聽話、照做、假裝賢妻良母、無欲無求只要愛。對此，一名自稱徵信社的網友也證實：「有時候讓人陷進去的，是被崇拜的感覺。」郭台銘近日的事件，成為網路上最熱議的話題之一，其中曾馨瑩與女球友之間的差別，更是討論度不斷。有一名網友在Threads發文，指出真正的小三都不比正宮漂亮、氣質、聰明，「她們會做的是給予情緒價值、給予滿滿的崇拜、聽話、照做、假裝賢妻良母、無欲無求只要愛，然後自以爲聰明自大的男人就會慢慢入坑。」對此，一名自稱是徵信社的網友也非常同意原PO說法，「有時候讓人陷進去的，不是外表，而是被理解、被崇拜的感覺。」但她也強調，再多的情緒價值，都不是可以跨越界線、傷害別人的理由。事實上，《NOWNEWS今日新聞》也在日前詢問過身心診所院長楊聰財醫生，從心理學上來看這件事情的角度，分析女球友沒曾馨瑩美，卻能對男性產生吸引力的原因。楊醫生也給出4點解析，首先指出許多男性不論幾歲，內心深處都渴望被崇拜、肯定；第二點就是因共同愛好產生的連結，可以讓對方產生知己、懂我的錯覺。第三點則是「柯立芝效應」（Coolidge effect），解釋了哺乳動物不論原本的伴侶多麼優秀，面對新刺激時仍會產生高度依戀與新鮮感的現象，一段新的關係可以帶來未知與新鮮感，就像是年輕時的激情與興奮，跟美醜沒有直接關係；最後一點就是在社會上有高地位的男性，在家中也需要扮演堅強角色，這時候若有人能提供不批評、不要求，全然傾聽的港灣，那男性便會因此產生極大安全感，這也點出精神層面的共鳴，往往比視覺上的美麗還更有影響。