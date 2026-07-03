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聯華食品用到毒沙拉油！2品項受波及緊急下架回收

尚有販售且受該批號油品影響之產品共計2項，分別為「荷卡炙燒明太子鮭魚烤飯糰」、「荷卡極上經典飯糰」冷凍商品，本公司已第一時間通知各通路將指定批號之指定商品下架，並啟動回收機制。

▲聯華食品「荷卡炙燒明太子鮭魚烤飯糰」、「荷卡極上經典飯糰」冷凍商品均受到影響，第一時間已緊急下架與回收。（圖／聯華食品官網）

可樂果、萬歲牌都沒事！聯華食品聲明：休閒食品未使用

▲旗下元本山、可樂果、萬歲牌、卡迪那、滿天星及荷卡廚坊等各項休閒食品全品項，均未使用任何大豆沙拉油。（圖／可樂果同樂會臉書）

不只聯華食品！老協珍1款米漢堡也中急回收

業者於第一時間啟動內部原料與品項盤點，發現旗下「TOMMI湯米白醬鱈魚排米漢堡」使用到新聞所涉大豆沙拉油。

▲中聯油脂旗下大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，下游224家業者受到波及，其中老協珍米漢堡也慘中鏢。（圖／老協珍官網）

毒沙拉油風暴擴大！中聯油脂旗下大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」（BaP）超標4倍，台中市食品藥物安全處於昨（2）日公布第一波下游流向，波及下游224家業者，其中食品大廠「聯華食品」也在名單中。，消費者可安心食用。致癌沙拉油流向224家業者，聯華食品於昨晚第一時間發布聲明，表示針對供應商通知油品不符法規事件，於第一時間啟動內部清查，並立即停止使用相關油品、完成供應商更換，同時主動通報衛生局及配合主管機關辦理相關作業。全面清查後，聯華食品強調，旗下元本山、可樂果、萬歲牌、卡迪那、滿天星及荷卡廚坊等各項休閒食品全品項，均未使用任何大豆沙拉油，消費者可安心食用。聯華食表示，長期與合法合格供應商合作採購原料，相關原料皆依規定辦理驗收及品質管理，針對本次上游供應商發生之原料不符法規事件，將持續配合主管機關辦理相關事宜，並秉持審慎負責態度進行後續處理。除了聯華食品以外，知名食品品牌「老協珍」亦受到波及，經內部清查使用到該批油品之「白醬鱈魚排米漢堡」為批次270625，數量共2611盒。其中2067盒已出貨至通路，老協珍已依自主管理機制主動啟動回收作業；剩餘544盒尚未出貨，已於工廠完成匡列並停止出貨。