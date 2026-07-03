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在2026年世界盃16強淘汰賽中，葡萄牙與克羅埃西亞在多倫多展開激烈交鋒。41歲的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）終於達成了自己世足的里程碑，靠著一記12碼罰球，收穫個人生涯在世界盃淘汰賽的首顆進球，幫助球隊將比數扳成1：1平手。與宿敵梅西（Lionel Messi）一樣，他也是花了9場比賽才在淘汰賽階段打進首球。比賽進行到第64分鐘，葡萄牙球員雷納托維加（Renato Veiga）在禁區內遭克羅埃西亞防守球員尼古拉弗拉希奇（Nikola Vlasic）拉倒。經過影像輔助裁判（VAR）檢視後，主裁判於第67分鐘果斷判罰12碼。C羅頂住壓力，大膽地將球高高罰向球門正中央穩穩命中。這不僅是他生涯首度在世界盃淘汰賽破門，更讓他的國家隊進球數累積至146球，正式超越他在曼聯（Manchester United）時期的145球紀錄。巧合的是，C羅與梅西（Lionel Messi）一樣，都花了正好9場比賽才在世界盃淘汰賽階段取得進球。在這顆歷史性的12碼罰球出現前，場上局勢可謂驚心動魄。第62分鐘，C羅曾有一次精彩的停球挑射破門，他甚至準備做出招牌的「Siu」慶祝動作，但隨即被判越位在先而進球無效。而在第59分鐘，葡萄牙前鋒拉斐爾萊奧（Rafael Leao）在禁區內成功擊敗門將，但勁射卻遺憾中柱，讓現場球迷驚呼連連。落後的葡萄牙隨後進行了換將，將維蒂尼亞（Vitinha）換下，換上貝爾納多席爾瓦（Bernardo Silva）試圖改變戰局。稍早之前，克羅埃西亞在下半場率先發難。第54分鐘，37歲的克羅埃西亞老將伊萬佩里希奇（Ivan Perisic）把握住葡萄牙後衛若奧坎塞洛（Joao Cancelo）防守失位的空檔，在遠柱接獲傳中球後冷靜停下並將球射入死角，為球隊取得1：0領先。這顆進球也讓佩里希奇追平了傳奇球星比利（Pele）在4屆世界盃都有進球的偉大紀錄。