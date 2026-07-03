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在北美舉行的2026年世界盃中，比賽期間的「補水暫停」引發了巨大爭議，許多人認為這項規定是為了在上下半場中段插入廣告。這讓已故阿根廷球王馬拉度納（Diego Maradona）在12年前的一段訪問再度爆紅。當時他在節目上表示，若美國舉辦世界盃肯定會為了廣告利益挑戰足球傳統，會想辦法穿插廣告讓比賽「變成4節」。2014年，馬拉度納在阿根廷節目《De Zurda》中談到2026年北美世界盃時曾直言：「美國人會因為廣告，想要每場比賽分成4節，每節25分鐘。我們要踢100分鐘。」如今，本屆世界盃若將補水暫停與超長補時計算在內，比賽總時長確實已超過100分鐘，這與他當年的說法完全吻合。馬拉度納生前一直反對足球過度商業化，外媒推測若他還在世，必定會對現況感到強烈反感。這段採訪影片在網路上重新流傳後，引起球迷熱烈討論。在知名論壇虎撲（Hupu）上，球迷紛紛留言朝聖這項「神預言」，大讚馬拉度納不僅是球王，更是先知。有網友留言表示：「馬拉度納既懂足球也懂美國」、「這預言真的神了」、「人民的球王，即便有時顯得偏激，但他真的敢站在資本與霸權的對立面」。許多球迷認為，正是美國將籃球分成4節的商業模式，影響了本屆世界盃的賽制安排。此外，馬拉度納當年受訪時也曾批評共同主辦國墨西哥，認為他們憑藉東道主身分獲益，更斷言：「如果墨西哥贏了兩場比賽，他們就會去巴西或者德國，就像我經歷過的那樣，然後被淘汰出局。」這番言論至今仍充滿爭議。