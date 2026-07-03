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美股2日走勢分歧，道瓊工業指數創下新高，與台股關聯性高的費城半導體指數下挫727.06點，台積電ADR再跌2.3%，台指期夜盤下挫938點，台股今（3）日開盤跌199.02點，以46545.14點開出，隨後失守46000點，一度下探45880.69點，跌863.47點，台積電開盤跌50元，以2415元開出，跌逾2%，目前在2425元附近盤整。由於投資人將資金從科技股轉向工業類股，同時美元則走弱，美國公布的就業數據令人失望，衝擊市場對於迅速升息的預期，美股道瓊工業指數勁揚594.83點，漲1.14%，收52900.07點；標普500指數小漲0.01點近乎持平，收在7483.24點；那斯達克指數下挫207.36點，跌0.80%，收25832.67點；費城半導體指數重挫727.06點，跌5.44%，收12626.22點。台積電ADR再跌2.3%，收在434.16美元，台指期夜盤下挫938點，台股今日早盤也再面臨46000點保衛戰，開盤跌199.02點，以46545.14點開出，隨後一度失守46000點，下探45880.69點，跌863.47點，目前跌幅收斂，台股重回46000點之上，在46136點附近。在類股表現上，半導體股、電子零組件、電、塑膠股、居家生活、玻璃陶瓷類股表現較弱，權值股多數走低，權王台積電開盤下跌50元、來到2415元；聯發科開盤下跌185元、來到4160元。