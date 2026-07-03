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在2026年世界盃16強淘汰賽葡萄牙對克羅埃西亞一役中，41歲隊長C羅（Cristiano Ronaldo）再度成為全場焦點人物。他在下半場以一記關鍵點球替葡萄牙扳平比分，完成個人本屆賽事第3粒進球，同時也是個人世界盃生涯淘汰賽的首度進球。但隨後卻在第80分鐘被總教練馬丁內斯（Roberto Martínez）換下，引發外界熱議。利物浦前球星對此表示：「C羅當然不開心，但如果撇開名字來看，他在比賽中的影響力確實有限。」這場比賽對C羅而言可謂高潮迭起。下半場葡萄牙一度先遭克羅埃西亞的佩里希奇（Ivan Perišić）破門而陷入落後，隨後C羅雖曾攻入一球，卻因越位被判無效。不過這位41歲的老將很快調整心態，隨後在點球點前操刀命中，幫助葡萄牙將比分扳成1：1平手，這也是他職業生涯首顆世界盃淘汰賽進球。比賽進行到第80分鐘時，場上迎來最緊繃的一幕。當時克羅埃西亞剛發動一波致命反擊單刀破門，VAR正在對該進球是否越位進行審查時，葡萄牙主帥馬丁尼茲將剛進球的隊長C羅換下場，改由防守中場內維斯（Rúben Neves）替補登場以穩住節奏。據數據統計，這是C羅職業生涯在世界盃淘汰賽階段，歷史上「第二次」被提前換下場，上一次竟然要追溯到整整20年前，2006年6月25日葡萄牙對陣荷蘭的「紐倫堡戰役」。這個極罕見的調度讓擁有無比求勝欲的C羅顯然難以接受。換人告示牌亮起時，C羅離場時面色非常凝重、緊咬牙關，儘管情緒降到冰點，他下場前仍展現風度按照慣例與主帥馬丁尼茲致意、擊掌，隨後神情沮喪地坐回替補席。儘管馬丁尼茲在場邊試圖低頭向他耳語幾句進行安撫，但C羅顯然無法掩飾在生死關頭無法在場上幫忙的極大失落。對於這起換人風波與C羅的黑臉抗議，前利物浦球星·沃諾克（Stephen Warnock）在英國國家廣播公司的直播中直言不諱，全力支持主帥馬丁尼茲的鐵腕調度：「每個人都看得出來C羅不開心，他一點也不高興。但如果撇開他的偉大名字不談，這是一個百分之百正確的決定。C羅今天對比賽的整體影響力真的不夠大，是的，他確實罰進了那顆續命的點球，但他在前場的串聯配合與高位逼搶，基本上都沒有體現出來。」沃諾克犀利指出，為了整支葡萄牙國家隊的利益與晉級大局，主教練必須做出最理智的判斷，「作為球員，你必須放下自我，去考慮更宏觀的贏球大局。而馬丁尼茲做到了。」雖然C羅因提早退場而留下了些許遺憾，但葡萄牙隨後在第93分鐘由拉莫斯完成讀秒絕殺，證明了教練團在關鍵時刻調整體能與防守陣型的調度完全奏效。