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▲C羅與莫德里奇在皇家馬德里（Real Madrid）並肩作戰的6年時光，無疑是足壇史上最輝煌的黃金歲月之一，兩人也建立起深厚情誼。（圖／美聯社／達志影像）

▲由於明天恰逢前葡萄牙國腳迪奧戈若塔（Diogo Jota）逝世一週年的日子，C羅在賽後滿含熱淚，特地套上了若塔生前的21號球衣，帶領全隊繞場向球迷致意。（圖／美聯社／達志影像）

在2026年世界盃16強淘汰賽中，葡萄牙（Portugal）以2：1逆轉擊敗克羅埃西亞（Croatia）。賽後，41歲的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）與40歲的克羅埃西亞傳奇中場「魔笛」盧卡莫德里奇（Luka Modric）在場上深情相擁，感動不少球迷，這對絕對是最美好代表「一個時代的終結」的一種方式。這兩位昔日皇家馬德里（Real Madrid）的老戰友，大概率迎來了兩人在國際大賽甚至職業生涯的最後一次交鋒。對於莫德里奇而言，這場失利也意味著他長達20年的國家隊世界盃生涯正式畫下句點。從2006年到2026年，莫德里奇在世界盃共出賽23場，繳出2進球2助攻的成績，最佳成績為2018年俄羅斯世界盃的亞軍。賽後他走向看台，接受了不離不棄的克羅埃西亞球迷掌聲致意，神情難掩無盡的失落。C羅與莫德里奇在皇家馬德里（Real Madrid）並肩作戰的6年時光，無疑是足壇史上最輝煌的黃金歲月之一。自2012年莫德里奇加盟至2018年C羅離隊，兩人攜手為皇馬立下無數汗馬功勞，包含史無前例的歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）三連霸，以及總計4座歐冠金盃、1座西甲（La Liga）冠軍與多座世俱盃（FIFA Club World Cup）等共15項頂級榮譽。在球場上，莫德里奇作為中場大腦，以精準的傳球與寬廣的視野成為C羅最倚重的供輸核心；而在場下，兩人也建立了深厚的革命情感與互相敬重的兄弟情誼。即使C羅後來轉戰他鄉，這對「鋒線殺手與中場魔術師」的完美搭檔，至今仍是皇馬球迷心中難以超越的傳奇雙星。除了老將間的惺惺相惜，賽後葡萄牙陣營更上演了令人動容的一幕。由於明天恰逢前葡萄牙國腳迪奧戈若塔（Diogo Jota）逝世一週年的日子，C羅在賽後滿含熱淚，特地套上了若塔生前的21號球衣，帶領全隊繞場向球迷致意。在拍攝全隊大合照時，C羅更將球衣脫下捧在胸前，用這種方式讓這位已故隊友與全隊一同分享晉級的喜悅。差點就要告別生涯最後一場世界盃的C羅，如今帶著淚水與隊友的信念延續夢想，感動了無數球迷。回顧這場充滿張力的賽事，葡萄牙主帥羅伯托馬丁內斯（Roberto Martinez）在下半場果斷換下明顯面露不悅的C羅，換上貢薩洛拉莫斯（Goncalo Ramos）。這個被外界視為需要放下自我與光環的「大膽決定」最終收到奇效，拉莫斯在最後階段頭槌建功完成絕殺。相較於葡萄牙的狂喜，克羅埃西亞則經歷了從天堂掉入地獄的痛楚。傷停補時階段的絕殺追平球因越位被主裁判沒收，引爆了克羅埃西亞球迷的怒火並朝場內狂丟大量塑膠瓶罐抗議。現場的克羅埃西亞球迷更在球場大螢幕重播C羅的12碼罰球，以及大會宣布C羅獲選為單場最佳球員（MOTM）時，爆發出陣陣噓聲。這場猶如雲霄飛車般的驚險戰役，勢必將永遠留在多倫多的世界盃歷史中。