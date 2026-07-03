我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋目前準備參選桃園市議員，不過，近日被爆出昔日霸凌惡行，爆料人士包含外送員、同學甚至到前女友通通都有。萬美玲今早在立法院時對於記者提問，她面無表情儘速離開。不過，藍委羅廷瑋受訪時表示，跟民進黨選舉，他不跟你討論如何有更好的政策讓人民更好，他只跟你討論，你以前十年前、二十年前所發生的事情，他認為應該多一點人民在意的事情，而不是一直抹黑、攻擊。羅廷瑋表示，他自己選過基層的里長，選過基層的議員，在每一次出來參選的時候，都會遇到很多的抹黑、攻擊。所以一定就是因為被看到、就是因為造成綠營的困擾，所以他們只好用抹黑，只好用不斷地挖這些有的沒的非公共事務。「我想政治還是回歸到我們如何讓人民可以更好，政策理念讓地方的建設更好」。羅廷瑋指出，但是很可惜，跟民進黨選舉，他不跟你討論如何有更好的政策讓人民更好，他只跟你討論，你以前十年前、二十年前所發生的事情，他認為應該多一點人民在意的事情，而不是一直抹黑、攻擊。媒體追問，他的意思是霸凌事件是沒有的事情嗎？羅廷瑋再說，社會自有公評，他也要問民進黨，那請問現在校園的亂象呢？怎麼沒有人在討論？那文化部長李遠發生的浪費公帑，怎麼沒有人在討論？羅廷瑋表示，他們遇到對自己不利的事情，他們不敢說，他們不希望你想起，他們希望的是你去在乎那些我們認為是十年、二十年前所發生的事情。羅廷瑋強調，希望當事人，也就是受害人，他自己出來說，我們來幫他伸張正義，現階段都由民進黨來代為說的時候，這就是一個政治攻防。他們不想要去討論個案，要討論的是讓人民能夠更好的政策。所以希望關注在政府政策、法令，如何讓中華民國國民可以更好，而不是在這些抹黑、攻擊這些事情。