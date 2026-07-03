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▲桃園喜來登酒店「禧粵樓中餐廳」吃到飽菜單（圖／取自桃園喜來登臉書）

▲桃園喜來登酒店「禧粵樓中餐廳」吃到飽菜單（圖／取自桃園喜來登臉書）

▲桃園喜來登酒店「禧粵樓中餐廳」吃到飽菜單（圖／取自桃園喜來登臉書）

六福萬怡推港式飲茶吃到飽 7月9日將回歸

▲台北六福萬怡酒店宣告，「飲茶尋飽去」吃到飽活動將於7月9日至8月31日回歸，餐價最低為平日成人每位1088元。（示意圖／六福萬怡提供）

桃園喜來登酒店宣布，酒店內的「禧粵樓中餐廳」再度推出吃到飽活動，主打片皮鴨加上50道菜，包含經典粵式菜、手工港點、海鮮料理等，還強調現點現做，都可無限續點吃到飽，每位成人1180元、小朋友最低300元就吃得到。桃園喜來登酒店「禧粵樓中餐廳」此次吃到飽菜單相當有誠意，燒臘部分有櫻桃片皮鴨、叉燒、油雞；海鮮類則有酒釀乾燒海大蝦、南洋芙蓉初蟹身、XO醬滑蛋鮮蚵煲、剝皮辣椒蒸海鱸等功夫菜；肉類有秘炙極汁牛仔骨、橙瓣果香京都骨、錢塘風沙櫻桃鴨架等，點心則有蘿蔔糕、海鮮腐皮捲、魚子燒賣等，菜色相當多元。禧粵樓吃到飽活動目前已登場，餐價為成人（13歲以上）1180元+10%，兒童（7至12歲）590元+10%，幼童（3至6歲）300元+10%，平日、假日皆適用，不限人數及用餐時間。：7月1日已開跑：片皮鴨加50多道菜現點現做吃到飽▪️13歲以上 1180元+10%▪️7-12歲 590元+10%▪️3-6歲 300元+10%：03-3850000分機2432台北六福萬怡酒店宣告，酒店每年受到消費者喜愛的「飲茶尋飽去」，今年將於7月9日至8月31日限時回歸，活動期間平日成人每位1088元、假日成人每位1288元。今年首度移師至九樓宴會廳，換成更寬敞用餐空間，並採「現點現做」與「自助餐檯」雙軌供餐模式，超過50道港式菜餚，通通都可無限量吃到飽。台北六福萬怡酒店提到，此次飲茶吃到飽將承襲昔日六福客棧金鳳廳廣受好評的飲茶文化，顧客除了可於餐檯無限取用冷菜、熱鍋、主食、甜品及飲品外，更能品嚐蔥香玫瑰油雞腿、萬怡掛爐烤鴨、蟹黃海鮮豆腐、蠔皇鳳爪拼豉汁排骨、頂湯花膠煲例湯等招牌菜色。現點現做料理還包含避風塘椒鹽白蝦、豉汁炆龍膽魚球、松露蝦仁滑蛋、XO爆炒松阪豬及蠔油玉蘭牛肉等小炒大菜。而人氣現蒸港點區則供應晶瑩蝦餃皇、鮑魚魚子燒賣、韭菜鮮蝦餃、鮮筍海棠果、糯米珍珠雞及蠔皇叉燒包等人氣品項，搭配金牌叉燒酥、鮮蝦腐皮捲等港式炸點與烤酥，甜品更有楊枝甘露、椰汁西米露、紅豆紫米露等經典糖水。