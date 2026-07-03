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藝人黃鐙輝2日出席伊甸基金會「Yes! We are ready！」身心障礙者服務計畫記者會，擔任公益大使，與身心障礙者代表一同呼籲社會大眾支持身障朋友勇敢追夢。身為演藝圈知名投資達人的他，受訪時也分享自己的理財觀，透露2年前就開始替3個孩子定期買進ETF 006208（富邦台50），如今資產已翻倍，談及投資建議時，他也喊話股市新手可從市值型ETF入門，「我是鼓勵大家買0050（元大台灣50）」，希望透過長期投資累積資產。黃鐙輝透露，2年前開始替3個孩子買進ETF 006208，之後每年持續把孩子的壓歲錢投入，如今資產已翻倍成長，金額突破百萬元。他表示，希望這筆錢未來能成為孩子出國留學、創業或買房的第一桶金，讓現場記者忍不住說：「想當第4個小孩！」黃鐙輝也神回：「叫爸爸！」談到近期台股震盪，黃鐙輝表示，自己始終抱持長期投資心態，而且都是拿閒錢投資，因此即使市場修正也不會影響生活。他直言：「會不會腰斬？5萬跌成2萬都有可能，但真的發生了再說，發生了就買囉。」黃鐙輝認為，投資人不必執著預測股市高低點，「看到什麼做什麼就好」，只要做好資金控管、順勢而為即可。他透露自己雖然也有操作個股，包括記憶體、PCB族群，但若是剛接觸投資的新手，仍建議以市值型ETF為主，「我是鼓勵大家買0050。」至於老婆萁萁則偏好較穩健的定存基金理財方式，各自依照風險屬性配置資產。