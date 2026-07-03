我是廣告 請繼續往下閱讀

▲巴威颱風眼已經清楚可見，強度仍在快速增強中，預估今晚就可以達到強烈颱風等級。（圖／取自「天氣職人-吳聖宇」）

▲巴威颱風眼已經清楚可見，強度仍在快速增強中，目前以每小時20公里速度，向西進行。（圖／中央氣象署提供）

▲台灣近期屬於「降雨偏少、高溫炎熱」，但要留意午後雷陣雨的天氣型態。（圖／中央氣象署）

巴威颱風生成不到24小時已經增強為中度颱風，氣象專家吳聖宇指出，巴威颱風結構完整，颱風眼已經清楚可見，強度仍在快速增強中，預估今晚就可達到強颱等級，最新路徑有兩劇本，若是較晚北轉，直接侵襲台灣的風雨強烈、全台受影響，反之若北轉時間較早，就會在台灣以東到琉球群島一帶北上。巴威颱風生成條件佳，吳聖宇指出，有機會挑戰生成後36-48小時就達到強烈颱風的威力。接下來巴威颱風預期會進入3~4天加速向西北西移動的階段，除了速度加快之外，同時也要密切觀察它環流擴大的情況。預報資料大多預測未來這3~4天內除了威力增強以及加速移動外，颱風的環流也會明顯擴大（含暴風圈半徑以及外圍環流範圍），這個颱風環流大小的變化對於下週颱風北轉的情況可能會很重要，因此可以多加觀察留意。吳聖宇説，目前的路徑預報仍是要看，傳統物理模式跟AI調整模式之間仍未能達成一致共識，不過差距已經較為縮小，應該明後天週末期間（4~5日）就會更趨於明朗，然後就準備進入實質討論風雨影響程度的階段。，因為這颱風預報範圍很大，台灣這邊還是會有比較明顯的天氣變化情況，總之要請大家預先做好防颱準備，並至於南海西部的雲團則是今天（3日）凌晨生成的今年第10號颱風梅莎，對台灣沒有影響，不過未來這2~3天內將為海南島、廣西以及廣東(含港澳)一帶造成影響，有機會出現明顯的降雨，要前往這些地方的朋友請多留意。