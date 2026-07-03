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台灣學者赴肯亞遭扣留 官方代表團取消與會

傳肯亞拒持台灣護照入境 外交部：尚無接獲通報

20萬雙舊鞋換如此待遇？王瑞德怒批：全面抵制肯亞到底

批肯亞過度依賴中國：恐步上破產老路

近日有肯亞媒體引述外交官員說法，稱將拒絕持台灣護照者入境；儘管外交部澄清，目前尚未接獲國人遭拒絕入境案例，但資深媒體人王瑞德仍痛批，台灣多年來投入大量人道援助，足足送了20萬雙舊鞋給非洲各地人民，如今卻遭如此對待，氣得直呼：「台灣人的愛心不能任人一再踐踏！」更示警肯亞恐步上其他中共欠債國的破產老路。事件源於6月14日，台灣受邀學者依照肯亞政府邀請，前往蒙巴薩（Mombasa）參加「第11屆我們的海洋大會」（11th Our Ocean Conference, OOC 11）會前學術交流，並預定發表研究成果。然而，學者抵達會場辦理報到時，卻遭主辦單位以「不承認台灣護照」為由拒發入場證。隨後肯亞移民官員介入，扣留我方學者的護照及手機超過20小時，最後才允許離境。由於肯亞政府的處置引發安全疑慮，原本準備赴會的海洋委員會代表團，經評估後決定取消行程，不再參與本屆大會，此事也引發外交風波。肯亞媒體《The Kenyan Times》近日引述外交部次長Korir Sing'oei說法，指肯亞將拒絕持台灣護照者入境，也不得參與肯亞政府主辦的正式官方會議。對此，我國外交部表示，經查證後，目前國人前往肯亞仍可依照現行規定申請電子旅行准證（eTA），也尚未接獲有台灣民眾遭拒絕入境的通報。外交部研判，相關官員說法應主要針對官方會議與政府活動，並非全面禁止台灣旅客入境，但仍將持續關注後續政策變化。針對事件，王瑞德一連在臉書發表數篇文章痛批，台灣多年來投入大量人道援助，包括向肯亞等非洲國家捐贈約20萬雙舊鞋，協助當地居民避免因赤腳感染沙蚤而危及生命，許多大學也長年組團前往當地進行教育與交流。「但是夠了！我們的愛心不能任人一再踐踏！」王瑞德強調，台灣的國格與人格都應受到尊重，不應任由他國踐踏，他呼籲民眾以行動表達立場，每年7月至9月的東非動物大遷徙吸引不少台灣旅客前往肯亞，但若想欣賞野生動物，也可以改赴鄰國坦尚尼亞旅遊，「全面抵制肯亞到底」。除了旅遊抵制外，王瑞德也提出經貿層面的反制建議，肯亞有「東非矽谷」之稱，仍需大量仰賴海外半導體供應，而台灣與肯亞每年雙邊貿易金額約9,000多萬美元，並非毫無影響力。他建議，台灣可考慮先停止進口肯亞咖啡、茶葉等商品，逐步提高反制力道，讓肯亞感受到實際壓力。肯亞為什麼對中共奉若神明，不惜封殺台灣？王瑞德分析，肯亞每年自中國進口約53億美元商品，對中出口僅約1.3億美元，加上身為「一帶一路」合作國，還積欠中國30億美元鐵路建設債務，甚至傳出有意改以人民幣償還。他認為，照這情況下去，肯亞將步上其他中共欠債國的破產老路。