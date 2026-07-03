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這場比賽的下半場傷停補時長達18分51秒，打破了2022年英格蘭對陣伊朗時創下的14分3秒紀錄，成為世界盃歷史上單次傷停補時的最長時間

▲這場比賽的下半場傷停補時長達18分51秒，打破了2022年英格蘭對陣伊朗時創下的14分3秒紀錄，成為世界盃歷史上單次傷停補時的最長時間。（圖／美聯社／達志影像）

VAR動用了類似板球比賽中的「微聲波探測技術（Snickometer）」，

皮球確實擦過了他的頭髮。就因為這極其輕微的觸碰，讓隨後接球的帕沙利奇處於越位位置

▲進球被VAR判不算，大批克羅埃西亞球迷失控地將瓶罐與各種雜物丟入球場以示抗議。（圖／美聯社／達志影像）

最終決定判決的卻不是人。VAR確認了克羅埃西亞的越位

▲莫德里奇世界盃最終戰繳出了大師級的數據：打滿90分鐘，完成66次觸球、送出2次關鍵傳球、52次傳球成功44次、8次奪回球權，且帶球距離高達174.9米。（圖／美聯社／達志影像）

科技已經超越了規則制定的初衷。我們需要調整規則並培訓裁判，鼓勵他們將『常理』置於『技術細節』之上

▲，41歲的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）與40歲的克羅埃西亞傳奇中場「魔笛」盧卡莫德里奇（Luka Modric）在場上深情相擁。（圖／美聯社／達志影像）

科技對於足球的衝擊卻更為劇烈。這是因為足球有著高度的身體碰撞與連續流動性

恭喜你所取得的一切成就。我非常希望還能再見到你，祝你未來的職業生涯一切順利。

▲作為克羅埃西亞隊長，莫德里奇當然對判決感到有所疑慮，但他仍然笑著迎接並祝賀了他的朋友。（圖／美聯社／達志影像）

在2026年世界盃16強賽中，克羅埃西亞以1：2遭到葡萄牙逆轉，黯然出局。這場驚心動魄的賽事留下了許多歷史印記，不僅因為這大概率是40歲老將「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）在國家隊生涯的最後一舞，更因為比賽最後關頭那次極具爭議的影像輔助裁判（VAR）判決。這顆進球到底是不是越位？這或許是本場比賽留下的巨大問號，但更深層的問題是：科技究竟如何劇烈地改變了傳統足球？。補時之所以如此漫長，是因為葡萄牙在第93分鐘進球後的慶祝、多次VAR的介入，以及常規的補水暫停時間疊加所致。下半場常規時間內，裁判已經給出了10分鐘的傷停補時。這是因為下半場比賽中發生了多次影像輔助裁判（VAR）的檢視暫停，且比賽中包含了本屆賽事規定的3分鐘「補水暫停（Cooling Break）」，因此給出10分鐘的基礎補時相當合理。在傷停補時第3分鐘（第93分鐘），葡萄牙的拉莫斯（Goncalo Ramos）頂進致勝球。球隊隨後的慶祝動作大約消耗了2分鐘，這段時間必須被補回。 在補時第14分鐘左右，克羅埃西亞一度將球打進網窩。為了確認這顆進球是否越位，VAR介入並動用了內建感測器與「微聲波探測技術（Snickometer）」來確認皮球是否擦過馬塔諾維奇（Igor Matanovic）的頭髮。這次極其細微的檢視過程耗費了約5分鐘的時間。在VAR確認進球無效後，依照足球比賽的慣例，裁判會額外給予落後方1到2次的進攻機會以補償VAR檢視所中斷的比賽節奏，因此在判決出爐後，雙方又多踢了約2分鐘才正式吹響比賽結束的哨音。綜合以上因素，所以我們見證了歷史。而在這漫長的補時階段，克羅埃西亞一度在第104分鐘由格瓦迪奧爾（Josko Gvardiol）將球碰入網窩，眼看就要絕殺追平。然而，VAR卻介入了。根據知名運動媒體《The Athletic》的解釋，克羅埃西亞原以為這球沒有越位，因為在帕沙利奇（Mario Pasalic）傳球的瞬間，起跳爭頂的馬塔諾維奇（Igor Matanovic）並未碰到球。然而，足球內部的感測器晶片傳回了數據——在皮球經過馬塔諾維奇頭部時，數據圖表上出現了一個微小的峰值。這意味著。裁判最終判定進球無效，克羅埃西亞的希望瞬間破滅。這樣的判決，C羅在2022年卡達世界盃上，也經歷了一次。當時C羅曾確信自己攻破了烏拉圭球門。但官方比賽用球Al Rihla內部的感測器顯示，C羅在球進網前並沒有碰到球。西班牙《馬卡報》寫道，「沒有接觸，也就沒有所謂的「心跳」。最終，那粒進球被記在了B費Ｉ（Bruno Fernandes）名下。」愛迪達（adidas）當時向《馬卡報》表示：「當我們談論一顆互聯足球時，我們談論的是讓足球擁有生命。我們給了足球一次心跳。」顯然，這一次足球心臟的輕微跳動，給了克羅埃西亞最殘酷的判決。諷刺的是，這場比賽的克羅埃西亞在下半場多數時間裡踢得比葡萄牙更好。莫德里奇更是繳出了大師級的數據：打滿90分鐘，完成66次觸球、送出2次關鍵傳球、52次傳球成功44次、8次奪回球權，且帶球距離高達174.9米。他在場上的跑動與調度，完全看不出是一名40歲的老將。葡萄牙下半場防守多次出現險象環生的畫面，但是他們把握住了僅有的幾次機會，包括C羅（Cristiano Ronaldo）的12碼罰球，以及接替他替補上場的拉莫斯（Goncalo Ramos），在兩名防守者之中頭球爭頂，打進致勝球。然而，，從而結束了這場比賽。針對這次判決，裁判分析帳號Archivo VAR確認了晶片發揮正常作用，證實馬塔諾維奇確實碰到了球。《The Athletic》記者莉莉安娜米凱莱納（Liliana Michelena）語帶諷刺地寫道：「裁判不得不一幀一幀地回看這粒扳平球，只為了找到球擦過馬塔諾維奇頭髮的那一刻。歡迎來到2026年的淘汰賽制足球，在這裡，晉級資格可能取決於一根頭髮絲和足球內部的一聲嗶嗶聲。」不僅是這場比賽，本屆世界盃已多次出現令人困惑的VAR判決。C羅稍早在本場比賽的進球，也因極其細微的體毛級越位被吹判無效；而在另一場賽事中，德國隊的塔赫（Jonathan Tah）也因為在角球戰術中極其輕微的「掩護（Screening）」動作，被VAR放大檢視並吹判犯規，導致進球被沒收。這些判決引發了球迷的強烈不滿。《The Athletic》的讀者留言準確道出了人們的困惑，一名帳號為「Karim O.」的球迷指出：「我認為VAR的問題在於，。」在這一粒進球中，我們並沒有看到「不可辯駁的證據」。是的，VAR證實了馬塔諾維奇有碰到球，但這種輕微的觸碰是否影響了比賽？它的是否大到應該改判此進球？過去我們透過那些足夠了解足球、吹罰過上千場比賽的裁判來做出艱難決定，現在則是靠那些沒有「自由意志」的機器來透過外在感應做出冰冷的判決。另一球迷Chris A.則憤怒地寫道：「VAR的目的是為了做出正確的判決，對吧？但有人覺得這判決合理嗎？一個對比賽結果毫無影響的微小觸碰，居然能取消一顆進球？國際足總正在向我們展示為什麼應該徹底廢除VAR。」電子好球帶改變了棒球，鷹眼技術改變了網球，但，這種特殊的屬性讓它很難完全仰賴冰冷的科技來執法。一場充滿激情與肢體對抗的足球賽，或許根本禁不起將畫面切割成毫秒來逐幀檢視。在這些爭議結束之後，科技或許能為我們帶來微觀上「最公平」的結果，但真正觸動人心的，永遠是足球場上人與人之間不可取代的情感。就像在賽後，41歲的C羅與40歲的莫德里奇深情相擁，就算是世界上最鐵桿的「C羅黑」也會為之動容，因為我們都熱愛足球。他們一起在皇馬效力了如此多年，完成了那麼多美好的戰役，有淚水、當然也有笑聲。如果一定要選一人來幫我們送別「魔笛」，C羅肯定是最佳人選。作為克羅埃西亞隊長，莫德里奇當然對判決感到有所疑慮，但他仍然笑著迎接並祝賀了他的朋友。C羅在受訪時感性地說：「我和Luka一起踢過很多場比賽，我們年紀也差不多。他是足球界的傳奇人物。我對他說：『』很高興能再次和他一起比賽。」在這個由晶片與感測器統治的殘酷淘汰賽之夜，正是這些超越勝負的英雄惜英雄，保留了足球這項運動最純粹且動人的靈魂。