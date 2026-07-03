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實體打不夠回家繼續打！《戰鬥陀螺X》登陸 PS5

▲《戰鬥陀螺X Evo Battle》完整收錄《戰鬥陀螺X》招牌的「Xtreme Dash（X 衝刺）」系統，玩家可自由組裝陀螺並展開高速對戰。（圖／FuRyu）

免費送4款新陀螺！新DLC正式上線

「3、2、1，Go Shoot！」戰鬥陀螺熱潮持續延燒，如果在各大比賽還沒打過癮，現在回到家還能繼續對戰。《戰鬥陀螺X Evo Battle》宣布推出 PS5 版本，除了原本的 Nintendo Switch、Nintendo Switch 2 與 Steam 外，PlayStation 玩家也能加入戰場。全新 DLC「Digital Bey Booster VOL.6／VOL.7」，一次新增 8 款數位陀螺，現實世界買不到的陀螺都能線上擁有，其中 VOL.7 限時免費下載，不用花錢就能擴充收藏。《戰鬥陀螺X Evo Battle》改編自 TAKARA TOMY 第四世代玩具《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X），把現實世界的陀螺競技完整搬進遊戲裡，玩家可以自由更換刀刃（Blade）、齒輪（Ratchet）、軸心（Bit） 等零件，組裝自己的戰鬥陀螺機體，打造攻擊、防禦、持久或平衡等流派，重現實體戰鬥陀螺研究配置的樂趣。遊戲更完整收錄《戰鬥陀螺X》最具代表性的 Xtreme Dash（X 衝刺） 系統。當陀螺成功咬上外圈導軌時，會瞬間以極高速加速衝刺，由於速度暴增，更容易使出猛烈撞擊，一擊將對手擊飛出場，讓每場對戰都充滿逆轉可能。遊戲額外加入華麗的必殺技演出、角色培養、故事模式與線上對戰，不用擔心買不到熱門陀螺、找不到對手，只要打開遊戲就能隨時來一場「3、2、1，Go Shoot！」。近年《戰鬥陀螺X》持續熱賣，各地官方賽事、限定商品與聯名活動也不斷推出，《戰鬥陀螺X Evo Battle》宣布登陸 PS5，實體玩具進軍數位遊戲版圖，不論現實或虛擬，戰鬥陀螺宇宙持續擴張，配合 PS5 版消息，官方同步推出 Digital Bey Booster VOL.6 與 VOL.7 兩款 DLC，共新增8款數位陀螺，每套收錄4款。其中 VOL.7 將開放玩家限時免費下載至7月22日晚間11時59分，直接送玩家4款新陀螺，能嘗試更多配裝組合與戰術玩法。同步推出 Season Pass Vol.2、Special Blader Pack Vol.2、Super Ultimate Pack 以及包含遊戲本體的 Super Ultimate Edition，目前皆享上市85折優惠。