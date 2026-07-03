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▲子瑜（左）與Ｍiu（右）都有圓滾滾大眼睛，硬要說差別，應該是子瑜的鼻子和臉型更精緻一點。（圖／子瑜IG@thinkaboutzu、Miu IG@uruuril）

TWICE台灣成員周子瑜的神仙美貌眾所周知，而子瑜這張獨一無美的甜美臉蛋，居然也有跟別人撞款的時候！日本女網紅Ｍiu近日在社群分享自己的影片，只見她從側臉轉回正臉，凝視鏡頭，五官竟與子瑜有99%相似，宛如親姊妹，甚至有網友誇張形容Ｍiu與子瑜的相似程度根本是複製人等級，Ｍiu的帳號也因此獲得大量台灣人關注。Ｍiu日前在Threads上分享自己在咖啡廳喝下午茶的畫面，只見她原本只露出側臉，看著遠方，後來才慢慢轉頭望向鏡頭，五官竟與子瑜出奇一致；兩人都有小鹿般的圓滾滾大眼睛，加上高挺鼻樑以及上薄下厚的嘟嘟唇，不論是側面還是正面，看起來都非常相似。台灣網友因此震驚留言：「日本周子瑜」、「靠，我以為是子瑜耶」、「留友看周子瑜」、「明明就是周子瑜+北川景子」、「什麼時候子瑜也是一個種族了」、「這真的不是子瑜本人嗎？」、「還以為看到複製人」、「說是雙胞胎姊妹我也會消信」。許多粉絲都對兩人的高度撞臉感到驚訝，Ｍiu的這段影片共吸引87萬人次瀏覽、4.7萬人按讚。據悉，她的職業是日本平面模特兒，2000年出生，比子瑜小1歲，目前IG有8萬名網友追蹤，過去就多次因與子瑜撞臉，登上台灣媒體版面。Ｍiu也曾來台旅遊，在九份等地點打卡過，不知道她走在台灣的路上，有沒有被粉絲認錯過呢？