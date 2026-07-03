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苯駢芘是什麼？屬一級致癌物：高溫加工中產生

▲一級致癌物「苯駢芘」在食品中通常不是人為惡意添加，而是在「高溫加工、烘炒、環境污染」中產生。（圖／取自photoAC）

苯駢芘在食品中通常不是人為惡意添加，而是在「高溫加工、烘炒、環境污染」，或是油脂在高溫（超過 200°C）製程中發生裂解而自然產生的副產物

不是油！苯駢芘「最大來源」一堆人愛吃：學4招避癌

但一般人日常生活中接觸到「苯駢芘的最大食物來源」，其實並非食用油，而是「高溫烹調的肉類」

▲一般人日常生活中接觸到「苯駢芘的最大食物來源」，其實並非食用油，而是「高溫烹調的肉類」。（圖／記者徐銘穗攝）

📍少吃「炭烤」與「煙燻」食物

📍切除烤焦部位

📍改變居家烹調習慣，掌握油溫

📍多吃蔬果、多喝水幫助代謝

中聯油脂旗下大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」（BaP）超標，波及下游224家業者，全台多間連鎖餐廳或廠商都在名單中。根據營養師林俐岑表示，，才能吃得健康。營養師林俐岑於臉書粉專「林俐岑營養師的小天地」指出，林俐岑表示，，這也是營養師們一再呼籲除了用好油以外，油溫也不建議太高，炸物基本上都200度以上。林俐岑說明，雖然本次事件是食用油檢出超標，，並提醒，才能吃得健康又安心。當肉類的油脂直接滴落到高溫的炭火上時，油脂與蛋白質會劇烈裂解，產生大量的苯駢芘並隨煙霧附著在肉品表面。根據衛福部指引，去皮炭烤食品的PAHs含量可能是蒸煮食品的37倍以上，如果一定要吃燒烤，建議選擇「帶皮炭烤」（吃的時候去皮），或在炭火與肉類之間加一層鋁箔紙，避免油脂滴落起煙。如果食物有明顯焦黑，那就是苯駢芘等致癌物含量最高的地方，千萬不要勉強吃下肚，務必確實切除。◾炒菜時：不要等到油冒煙才下鍋，因為冒煙代表油品已經開始劣化並可能產生有害物質。◾多利用「水炒法」（先加水再加少量油）或中低溫慢炒、清蒸、水煮等烹調方式。◾根據烹調方式選擇對的油：煎炸或需要高溫烹調可以選耐高溫的油品像是苦茶油、酪梨油、薺藍籽油等；涼拌或低溫烹調則可選用富含不飽和脂肪酸的冷壓初榨橄欖油。苯駢芘在人體內具備很高的代謝率（動物實驗顯示約兩週內可排出）。建議一定要多攝取富含維生素 C、E 及植化素的綠色蔬菜與水果（如芭樂、柑橘類、十字花科蔬菜：羽衣甘藍、青花椰苗等），其抗氧化成分能協助身體對抗自由基，並加強肝臟解毒與代謝排毒的能力。