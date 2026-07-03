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在2026年世界盃32強淘汰賽中，葡萄牙以2：1逆轉擊敗克羅埃西亞驚險晉級。這場比賽對葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）來說可謂跌宕起伏。儘管他在落後時頂住極大壓力，靠著一記12碼罰球為球隊扳平比數，但比賽期間與賽後，他依然面臨了來自英國媒體的嚴厲批評。比賽進行至下半場後段，葡萄牙主帥馬丁內斯（Roberto Martinez）決定將C羅換下場。此舉引發了英國名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）的強烈不滿。摩根在社群媒體上開轟，直指英國廣播公司（BBC）的球評整晚都在針對C羅。摩根寫道：「BBC在這場比賽的解說，幾乎整場都在批評C羅，說他應該被換下。然後他有一粒精彩的挑射進球被非常接近地判為無效，接著又罰進了一粒非常出色的12碼點球。結果他們竟然還是說他應該做得更多。太可悲了。」然而，曾效力利物浦（Liverpool）的前巴西國腳雷瓦（Lucas Leiva）與沃諾克（Stephen Warnock）等BBC球評則有不同看法。沃諾克表示：「如果不看名字，換下C羅絕對是正確決定。他對比賽的影響不夠，他的串聯與前場逼搶都沒有發揮作用。主帥為了球隊利益必須放下球星的光環。」盧卡斯則點出，C羅在場上顯得有些急躁，他應該更積極地進入自己最具威脅的禁區中路。賽後受訪時，C羅談到了那顆頂住壓力的關鍵12碼。他坦言：「我不會否認這並不容易，我的心跳得很快，但我試著相信自己的直覺，堅信自己會進球。下午時我就有種預感，這場比賽會由12碼來決定，所以我準備好了。」他強調，這顆進球是全隊情緒上的釋放，讓大家重新相信能贏下比賽。賽前，C羅的姊姊卡蒂婭（Katia Aveiro）曾向媒體暗示，這屆世界盃可能會是C羅國家隊生涯的「最後一舞」。對此，C羅也做出了回應：「我的未來現在並不重要。我會給自己時間，與家人商量後以最好的方式做出決定。我現在做決定已經不再衝動，一切都很冷靜。現在，就是要享受今天的勝利。」這場勝利對葡萄牙還有另一層深意。比賽隔日適逢已故隊友迪奧戈若塔（Diogo Jota）逝世一週年。葡萄牙前鋒萊奧（Rafael Leao）透露，若塔是激勵球隊拼戰到底的額外動力。主帥馬丁內斯更感性地說：「這是若塔式的典型比賽。我們以2：1獲勝，而若塔的背號正是21號，克羅埃西亞也是他生前取得進球的最後一個對手。這充滿了巧合與跡象，若塔賜予了我們力量與能量。」