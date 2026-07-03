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▲巴威目前位於關島東方1300公里之海面上，即鵝鑾鼻東方3930公里之海面上。（圖／中央氣象署提供）

▲巴威颱風眼已經清楚可見，強度仍在快速增強中，預估今晚就可以達到強烈颱風等級。（圖／翻攝自中央氣象署）

巴威已經增強為中度颱風，接下來進入快速增強期，最快在今晚升級成強颱。天氣粉專指出，巴威颱風持續西行的過程中，會接上西南季風，吸收「富涵豐沛水氣的大補丸」，將增強至每秒60公尺的近中心風速、七級暴風半徑也將來到350公里，雙雙直逼今年風王。中央氣象署觀測，巴威目前位於關島東方1300公里之海面上，即鵝鑾鼻東方3930公里之海面上，以每小時18轉14公里速度，向西進行，中心附近最大風速每秒33公尺(即每小時119公里)，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺(即每小時155公里)，相當於14級風，7級風暴風半徑180公里，10級風暴風半徑60公里。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，巴威颱風目前從衛星雲圖上來看眼區已經隱現，即將進入快速增強期，未來持續西行的過程，也會接上西南季風（富涵豐沛水氣的大補丸），環流大小會快速膨脹。而根據氣象署的預測，不僅早早已經預測巴威將增強至每秒60公尺的近中心風速、七級暴風半徑也將來到350公里，雙雙直逼今年風王的預測。而根據主流傳統物理模式及AI模式，目前兩大陣營仍維持分歧，傳統物理模式（EC、GFS）較為靠近台灣、具代表性的AI模式（AIGEFs、Google FNV3、EC AIFs）東北部海面北上的局面，惟AI方面也有較明顯的路徑分歧差異，系集間在後期的離散程度較高、可預報度仍稍低。粉專提醒，不論巴威颱風未來侵台與否，巴威的廣大環流及高強度，都會為下週四（9日)以後，台灣東部近海的風浪、海象變得十分惡劣。