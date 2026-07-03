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中聯是最早自行檢驗主動通報？衛福部長揭：是下游廠商發現

但後續下游廠商卻發現成品異常，中聯再回頭追蹤殘餘材料，確認檢驗結果不合格。

▲中聯油脂日前主動通報食藥署，表示公司賣給食品大廠泰山、福壽、福懋使用的大豆沙拉油，驗出一級致癌物「苯駢芘」超標。（圖／讀者提供）

揪出問題毒油的最大功臣是南僑集團！食藥署長證實

最早是從事油品、餐飲及烘焙業務的南僑集團檢驗時發現疑似異常，後續中聯再次檢驗留廠油品，確認苯駢芘超過法定限量標準，因此向食藥署通報。

▲食藥署長姜至剛證實，最早是從事油品、餐飲及烘焙業務的南僑集團檢驗時發現疑似異常，中聯再檢驗後確認有問題才主動通報。（圖／記者張乃文攝）

國內食用油爆發重大食安事件，中聯油脂供應給泰山、福壽、福懋等品牌的大豆沙拉油原料，檢出致癌物「苯駢芘」超標，原本外界以為是中聯自行檢驗發現問題通報，不過根據衛福部長石崇良表示，該批原料是由下游廠商檢驗成品時發現異常，回頭追查剩餘原料才確認超標。對此，食藥署長姜至剛也證實，「最早揪出問題油的下游業者就是南僑集團。」中聯油脂日前主動通報食藥署，表示公司賣給食品大廠泰山、福壽、福懋使用的大豆沙拉油，驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，總量約1300公噸，許多餐廳、餐飲品牌甚至酒店都受到影響。衛福部長石崇良日前接受質詢時表示，該廠商的原料跟油，在4月製造時曾經送驗，當時檢驗結果合格，石崇良表示，目前食藥署與地方衛生局正合作調查，釐清製程哪個環節出現問題，包含是否與製造過程中的溫度控制有關，目前仍在調查中，並已要求工廠停工。民進黨立委林淑芬日前質詢時也提出疑問，外界原本以為是中聯油脂自行檢驗發現問題，後來才知道是下游廠商先驗出異常，因此詢問究竟是哪一家業者率先發現問題？食藥署長姜至剛則回答，食藥署副署長蔡淑貞也說，目前相關問題油品，已請台中市食安處及彰化縣衛生局，要求中聯、泰山、福壽及福懋等4家業者通知通路商，7月3日中午12時前下架受影響品項。若未於期限內完成，可依違反《食品安全衛生管理法》裁罰3萬元至300萬元。