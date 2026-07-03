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另一家代工醬料廠也中鏢 問題產品全面追查

中聯油脂生產的大豆沙拉油被驗出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，已有1,300公噸問題油流向下游廠商及市面，引發食安風暴。如今不只國內數百家業者受到波及，南投縣政府追查發現，知名老字號醬菜大廠華南食品也使用到問題油品，製成的芝麻醬、玉筍等4項產品，已外銷日本、美國、加拿大及紐西蘭等4個國家。南投縣政府衛生局表示，昨天接獲位於南崗工業區的華南食品主動通報，指出使用到福懋油脂供應的問題大豆沙拉油，衛生局隨即派員稽查。經查，華南食品共向福懋油脂進貨9,000公斤大豆沙拉油，已全數投入生產，現場已無原料庫存。問題油品製成芝麻醬、玉筍、酸辣鮮筍及蘿蔔罐頭等4項產品，並出口至日本、美國、加拿大及紐西蘭。衛生局除立即封存現場庫存產品6,049罐，也同步通知下游出口商配合追蹤處理。此外，彰化縣衛生局也通報，以代工各式調味醬料聞名的南投縣金福華股份有限公司，同樣使用到問題油品。衛生局調查，業者向泰山購入大豆沙拉油原料25,050公斤，已全數製成相關產品，現場沒有剩餘原料。衛生局已要求業者立即盤點問題產品品項、數量及下游流向名冊，並通知相關通路下架、回收疑似違規產品，持續追查流向，以降低食安風險。南投縣衛生局長陳南松表示，苯駢芘屬於多環芳香烴（PAHs）的一種，可能在食品加工過程中產生，也可能因環境污染而混入食品。我國已針對食用油脂訂定苯駢芘限量標準，食品業者應落實自主檢驗與管理，確保產品符合食品安全規範。若民眾長期食用遭苯駢芘污染的食品，可能增加腸胃道相關癌症風險，建議平時均衡飲食、多攝取新鮮蔬果，有助於身體代謝。