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▲游安順透露，原本的燒肉店「春日里」已收攤，改由「光嶼南島 南洋鍋物」接棒營運。（圖／翻攝自游安順臉書）

曾以《大吉》獲得金鐘獎迷你影帝的游安順，除了演藝事業之外，還在故鄉宜蘭經營吃到飽燒烤餐廳「春日里」。而近期毒油事件持續延燒，不少餐飲業者紛紛清查油品來源。《NOWnews今日新聞》記者也去電向游安順關心餐廳現況。他受訪表示燒烤餐廳已經收攤，已經轉型經營南洋火鍋店，「我們現在是火鍋，之前燒烤也很少用到油，沒有炒菜、炸物，所以比較沒有影響。」游安順透露，其實燒烤餐廳已經悄悄收攤，全面改賣火鍋，主因並非毒油事件，而是經營模式難以負荷。他坦言燒烤吃到飽雖然營收不錯，但食材浪費嚴重，客人常因吃到飽一次點太多，最後卻吃不完，只能全部報廢，「我覺得非常暴殄天物」。除此之外，燒烤店需要大量人力、抽油煙設備及高電費支出，扣除成本後利潤相當有限，因此決定調整經營方向。現在的餐廳主要以南洋風火鍋為主，湯底多使用魚露、沙嗲、冬蔭功、椰奶等食材，因此客人雖然會關心，但了解後都知道與此次毒油事件沒有直接關聯，目前來客數及營運都維持正常。雖然自家餐廳未受波及，但游安順仍替其他餐飲同業感到擔心，他認為炸雞店、熱炒店等大量使用食用油的業者，恐怕受到的衝擊會比較明顯。他也坦言在食安事件一出，部分消費者可能暫時減少外食，多少都會影響餐飲市場，但自己仍相信，只要店家做好把關、資訊透明，消費者仍會願意上門支持。中聯油脂旗下大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」（BaP）超標，波及下游224家業者，全台多間連鎖餐廳或廠商都在名單中。營養師林俐岑在臉書分享，苯駢芘屬於「多環芳香族碳氫化合物（PAHs）」的一種，被世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構（IARC）列為「第一級致癌物」。雖然本次事件是食用油檢出超標，但一般人會接觸到「苯駢芘的最大食物來源」，其實並非食用油，而是「高溫烹調的肉類」，並提醒民眾平日飲食注意少吃炭烤與煙燻食物、切除烤焦部位、掌握油溫和多吃蔬果和喝水，才能吃得健康又安心。