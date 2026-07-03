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2026年世界盃32強淘汰賽，葡萄牙與克羅埃西亞的「諸神黃昏」首部曲開打，41歲巨星C羅（Cristiano Ronaldo）在下半場頂住落後壓力點球破門，斬獲生涯世界盃淘汰賽首球，但在比賽第80分鐘被總教練馬丁尼茲（Roberto Martínez）提前換下。這一調度讓一向求勝心切的C羅離場時一度面色凝重，不過這場大逆轉最終也成功吸引了親臨現場的葡萄牙總理高度盛讚。這場比賽對C羅而言堪稱高潮迭起。克羅埃西亞在第53分鐘靠著佩里希奇（Ivan Perišić）混戰破門取得領先。落後的葡萄牙展開反擊，C羅曾有一記精采的門前破門，可惜因越位被判無效，隨後葡萄牙獲得珍貴的點球機會，由這位 41 歲的足壇不老傳奇親自操刀，精準命中將比分扳成1：1平手。然而，比賽最緊張的一幕出現在第80分鐘。當時克羅埃西亞攻勢正猛、甚至有一波進攻正透過VAR檢視是否越位，葡萄牙主帥馬丁尼茲此時決定將C羅撤下。這名葡萄牙隊長顯然對此決定相當不悅，下場時明顯咬緊牙關、臉色鐵青，這也是C羅世界盃淘汰賽生涯第二次被提前換下。前利物浦球員、BBC球評沃諾克（Stephen Warnock）在節目中給出點評。他首先大讚C羅罰進點球的表現：「這跟心態有關。C羅已經41歲了，卻依然能做到這些，可以說他擁有世界足壇最強大的心態。重大時刻需要巨星站出來，而他就是最有分量的那位。」但沃諾克隨即也理性指出，讓C羅下場決定是正確的：「C羅下場時很不高興，但拋開名字不談，這是一個正確的決定。他今天對比賽的串聯配合和前場逼搶都沒有體現出來。為了球隊利益，主教練必須放下自我，去考慮更大的局面。」這場跌宕起伏的逆轉戲碼，也引來了葡萄牙總理蒙特內格羅（Luís Montenegro）到場觀戰。賽後，蒙特內格羅第一時間前往球隊更衣室，向全體隊員送上最衷心的祝賀，並稱這場逆轉取勝的對決「可能是本屆世界盃迄今為止最精彩的一場比賽」。蒙特內格羅受訪時表示：「今天我們彷彿是在『多一人作戰』。一年前因為交通事故離開我們的若塔（Diogo Jota），他的精神依然與這支隊伍同在，陪伴著大家的晉級之路。這種甘於承受壓力、互幫互助的團隊精神，正是我們取得成功的關鍵。」同時，總理也特別對隊長C羅的影響力與風度表達了由衷的敬意，大讚他即使被換下場後，依然在場邊緊緊和球隊站在一起：「這已經是他的第六屆世界盃了，但他依然保持著和第一屆一樣的鬥志和拼搏精神。下場後他展現出的團隊互助精神令人動容。雖然作為職業球員誰也不願意被換下，但這次換人是一個正確的戰術調整，相信C羅也完全能夠理解。」靠著替補神兵拉莫斯（Gonçalo Ramos）在第93分鐘的頭槌驚天絕殺，葡萄牙最終以2：1逆轉擊碎克羅埃西亞。驚險挺進16強的葡萄牙下一輪將正面強碰剛以3：0血洗奧地利的西班牙，展開萬眾矚目的伊比利半島內戰。