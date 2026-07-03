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▲李多慧在粉絲吃火鍋期間還一一到桌邊互動、跟大家拍照。（圖／讀者提供）

▲李多慧不僅買單餐費，還送出1000元紅包給200位粉絲。（圖／李多慧臉書）

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧昨（2）日晚間在西門町的海底撈分店請200位粉絲一起吃火鍋，李多慧還大方發1000元紅包以及多項好禮，讓粉絲感動不已。不過也有人質疑李多慧為何不選台灣本土火鍋店，而是要選中系品牌的海底撈？對此，後援會詢問李多慧原因，發現她的想法其實很簡單，純粹是因為西門町的海底撈地理位置方便、場地又夠大，才因此定案。李多慧後援會今日凌晨在臉書發文，表示聽到很多人好奇，為何李多慧要把請客地點選在海底撈，而不是台灣品牌的餐廳？後援會昨日親自問李多慧原因，她聽後爽快回答：「後援會也補充解釋，海底撈其實算是李多慧與粉絲間的「小約定」，因為李多慧之前曾在深夜發文，說自己想吃海底撈，剛好當時後援會的成員們恰好就在海底撈用餐，大家隔天跑去跟李多慧炫耀：「昨天我們也去吃海底撈了！」從此李多慧只要遇到這群粉絲，都會一起打鬧地說：「走啊！吃宵夜！」、「走啊！海底撈！」久而久之，這成了她與粉絲的共同約定。至於為何不選擇辦粉絲見面會，而是選擇以請客的方式回饋大家？李多慧笑說：「從她的答案就可以看出，李多慧想要的不是單純在粉絲面前表演，而是真心想跟粉絲當朋友，想一起吃飯、聊天。後援會因此感動地說：「或許不是每個人都能理解，為什麼李多慧會讓這麼多人一路支持到現在，但我想告訴大家的是，這位獨自離開家鄉、來台灣努力打拚的女孩，正一步一步地用自己的方式融入這片土地，也努力把自己活成她心目中的台灣人。」而李多慧昨日請客吃飯的帳單高達80萬元，她還額外準備了200份1000元紅包送給粉絲，又花了20萬元，等於這場回饋粉絲的盛宴，李多慧支出高達100萬，這還不包括她準備的簽名照以及自己代言的美妝品牌好禮，讓粉絲感動直呼：「第一次看到這種『逆應援』的偶像！」