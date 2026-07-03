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在世界盃1/16決賽中，克羅埃西亞（Croatia）以1：2遭到葡萄牙（Portugal）逆轉，黯然淘汰出局。賽後克羅埃西亞陣營瀰漫著不甘與失望的氣氛，總教練達利奇（Zlatko Dalic）更將矛頭直指裁判，怒批本場比賽的執法水準令人難以接受。對於這場充滿爭議的落敗，達利奇在賽後記者會上難掩憤怒：「裁判的執法非常糟糕。對我們而言，沒有一次犯規吹判，也沒有一次有利的判決。這是一場糟糕的執法，但克羅埃西亞輸了，我們也沒有權利過多評論。很遺憾。」達利奇強調球隊在下半場是表現更好的一方，不僅控制了節奏也創造許多機會，但運氣並未眷顧他們。「球就是不肯進門。在補時階段丟球，三次影像輔助裁判（VAR）檢視，三次都不利於我們。我絕對沒什麼可指責小伙子們的，他們拚盡了全力，把心留在了場上，但不幸的是，足球有時候很殘酷。」比賽最後關頭的絕平球因越位被沒收，成為全場最大爭議點。事件主角馬塔諾維奇（Igor Matanovic）坦言：「老實說，我感覺頭髮有輕微接觸，我問了裁判那是怎麼回事。我不確定自己是否碰到了球。他告訴我說球裡有晶片，顯示有接觸，然後就是越位了。很難找到合適的詞來形容，這場比賽真的非常難消化。」隊友巴圖里納（Martin Baturina）也替球隊抱屈：「我問了裁判他到底看到了什麼，他說他什麼都沒看到，是感測器告訴他馬塔諾維奇碰到了球。我們輸得不應該，今天運氣更多在他們那邊，我們不該以這種方式出局。」除了裁判尺度與運氣，克羅埃西亞球員也點出了自身的防守缺失。後衛斯塔尼希奇（Josip Stanisic）無奈表示：「我們丟了兩個很愚蠢的球，一個12碼罰球，一個傳中球，我們本可以防守得更好。細節決定成敗，我們打進了幾個越位球，運氣不在我們這邊。」中場大將科瓦契奇（Mateo Kovacic）則痛苦地總結：「以這種方式出局我們很不甘心，克羅埃西亞下半場表現得非常出色，我們理應得到更多。」這場充滿戲劇性與爭議的比賽，最終讓克羅埃西亞帶著無盡的遺憾告別了本屆世界盃舞台。