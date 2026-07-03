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郭台銘兩度挑戰總統夢 胡采蘋：一世英名盡毀

重返鴻海也碰壁！胡采蘋：外人乘虛而入不奇怪

鴻海創辦人郭台銘近日遭踢爆，身邊出現一名神祕女球友，一年內多達14次接送往返，甚至曾同行返回別墅，引發外界熱議。對此，財經網美胡采蘋認為，郭台銘近年歷經從政失利、重返鴻海受阻等一連串挫折，再加上家庭因素，讓他陷入事業、家庭雙重低潮，她也因此感嘆：「外人本來就很容易乘虛而入。」胡采蘋回顧，郭台銘第一次投入總統選戰是在2019年，當時「郭柯配」、「柯郭配」一度成為政壇熱門話題。不過，她表示，最後因某被判刑政客洩漏林志玲懷孕就醫等私人資訊，讓郭台銘對合作對象失去信任，因此在登記截止前一天宣布退出總統選舉。胡采蘋接著指出，2023年總統大選期間，郭台銘再次投入選戰，當時因某判刑政客握有約兩成民調支持度，成為各方不得不合作的角色。她直言，郭台銘原本期待合作，甚至一同前往金門，但最後卻淪為藍白角力的籌碼，而後來在君悅飯店舉行的公開協商，更讓郭董一世英名至此盡毀。胡采蘋透露，郭台銘從政期間，妻子曾馨瑩其實並不支持他的政治規劃，甚至一度因理念不同而離家表達抗議。她並指出，在總統夢破碎後，郭台銘曾希望重新回到鴻海發揮影響力，但市場外資普遍支持現任董事長劉揚偉，使其重返集團核心並不順利。胡采蘋表示，外界一度傳出郭台銘希望安排胞妹郭曉玲進入董事會，但遭到婉拒。她也提到，在去年的股東會上，郭台銘選擇棄權，並未將手中持股投給劉揚偉，儘管對方最後仍以壓倒性票數順利連任；而郭曉玲名下2家公司也在同年底出清鴻海持股。胡采蘋認為，郭台銘近年接連遭遇政治夢碎、企業布局受挫，再加上家庭承受壓力，如此失意的情況下，外人本來就很容易乘虛而入，鬧出如此新聞實在並不奇怪。她最後感嘆，一個人要維持一世英名並不容易，除了事業成功，也想要安享晚年，人生時時刻刻都是功課。