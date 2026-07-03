美國總統川普（Donald Trump）最新財務揭露文件顯示，他在2025年重返白宮後，共進行超過2.1萬筆證券交易，平均每個交易日就多達85筆，交易總額介於6億至18.6億美元之間。其中，不少交易是發生在他宣布重大政策後，甚至是關稅措施生效前，也引發外界對於利益衝突的質疑。
「白宮股神」1年內證券交易就超過2萬筆
根據《彭博社》報導，川普去年共完成15524筆買進、5761筆賣出，合計超過2.1萬筆。其中，約1/4的交易集中在僅10個交易日內完成，相當密集。
值得注意的是，川普名下共有8個投資帳戶，當中出現不少不一致的情況，超過200次紀錄顯示，他在同一日於一個帳戶買入某支股票，同時在另一個帳戶賣出同一股票。
報導指出，川普持有的股票，多為與美國政府有業務往來的大型企業，包括蘋果、輝達、博通、微軟、特斯拉等標普500指數成分股。
大筆交易時機點巧合
財務揭露也顯示，川普交易最頻繁的時機點，多半落在重大政策宣布前後，尤其是關稅措施，例如2月3日，美國原定對加拿大、墨西哥及中國商品加徵關稅的前一天，投資帳戶單日完成616筆交易；1個月後，恢復相關關稅措施之際，又進行640筆交易。
4月4日，也就是「解放日」（Liberation Day）對等關稅引發全球股市重挫，資訊顯示，當天再完成446筆交易。
川普：財務跟投資都不是我本人處理
外界質疑，川普是否利用總統職權為自己和家族牟利，對此，川普近日受訪時回應，早在入主白宮前，他就已經很有錢了，現在只是交由專業機構代為投資，比如盲目信託（blind trusts），自己則不介入資金的管理和投資：「你知道我為什麼能賺錢嗎？因為股市上漲，每個人都在賺。」
川普集團也強調，所有投資均交由獨立第三方金融機構管理，交易透過自動化、模型化投資組合及直接指數策略執行，川普本人、家族成員及集團，均不參與投資決策，也不會事先得知交易內容。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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根據《彭博社》報導，川普去年共完成15524筆買進、5761筆賣出，合計超過2.1萬筆。其中，約1/4的交易集中在僅10個交易日內完成，相當密集。
值得注意的是，川普名下共有8個投資帳戶，當中出現不少不一致的情況，超過200次紀錄顯示，他在同一日於一個帳戶買入某支股票，同時在另一個帳戶賣出同一股票。
報導指出，川普持有的股票，多為與美國政府有業務往來的大型企業，包括蘋果、輝達、博通、微軟、特斯拉等標普500指數成分股。
大筆交易時機點巧合
財務揭露也顯示，川普交易最頻繁的時機點，多半落在重大政策宣布前後，尤其是關稅措施，例如2月3日，美國原定對加拿大、墨西哥及中國商品加徵關稅的前一天，投資帳戶單日完成616筆交易；1個月後，恢復相關關稅措施之際，又進行640筆交易。
4月4日，也就是「解放日」（Liberation Day）對等關稅引發全球股市重挫，資訊顯示，當天再完成446筆交易。
川普：財務跟投資都不是我本人處理
外界質疑，川普是否利用總統職權為自己和家族牟利，對此，川普近日受訪時回應，早在入主白宮前，他就已經很有錢了，現在只是交由專業機構代為投資，比如盲目信託（blind trusts），自己則不介入資金的管理和投資：「你知道我為什麼能賺錢嗎？因為股市上漲，每個人都在賺。」
川普集團也強調，所有投資均交由獨立第三方金融機構管理，交易透過自動化、模型化投資組合及直接指數策略執行，川普本人、家族成員及集團，均不參與投資決策，也不會事先得知交易內容。
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