立法院今（3）日將表決中央選舉委員會人事同意權案，對於行政院長卓榮泰補提名的中選會副主委被提名人沈淑妃以及中選會委員被提名人黃謀信、蔡維哲共3人名單。國民黨團總召傅崐萁表示，他們希望總統賴清德提更優秀人才為國家做事；民眾黨團總召陳清龍也說，不希望中選會成為執政黨的橡皮圖章，因此黨團一致決議不同意這三位被提名人。
中選會委員人數尚未達法定下限，立法院會今（3日）將表決補提的3名中選會人事同意權案。各黨團都甲級動員，民進黨團已表態會全數投下同意，據了解，國民黨團、民眾黨團仍傾向全數不同意，預計稍後11點半開始投票表決，由於白委許忠信日前曾表達大讚此次補提人選都是法界菁英、相當優質，也讓白營稍後具體投票意向備受關注。
依照《中選會組織法》，中選會委員應為9至11人，但今年3月通過中選會主委被提名人游盈隆等4人名單後，目前中選會委員人數僅有8人，尚未達法定下限。為此，卓榮泰補提沈淑妃、黃謀信及蔡維哲3人。
藍白聯手封殺中選會被提名人
對於是否再封殺中選會人事。傅崐萁表示，經過藍白兩黨共識，他們決定有更好的人選；希望賴清德提拔更優秀人才為國家做事。
陳青龍也說，中選會是一個獨立且公正的機關，因此希望中選會的委員人事案可以是獨立、公正的，不希望中選會成為執政黨的橡皮圖章。因此，民眾黨團對於這三個提名人決議，不同意這三位被提名人。
陳清龍說明，沈淑妃過去都是事務官，但她對問卷內的移轉投票、公投綁大選、行政院長副署不副署的問題，答案非常保守，沒辦法展現出中選會委員獨立思考、獨立判斷、獨立決定的特質；蔡維哲過去擔任過陳時中競選時的法律後援會顧問，政黨色彩非常濃厚，黨團審慎思考後，恐無執行公正獨立的選務。黃謀信部分，陳說，政務官聽奉長官命令，又兼任需要獨立自主的中選會委員工作，這樣的矛盾跟衝突，本來就不適合擔任中選會委員。
我是廣告 請繼續往下閱讀
依照《中選會組織法》，中選會委員應為9至11人，但今年3月通過中選會主委被提名人游盈隆等4人名單後，目前中選會委員人數僅有8人，尚未達法定下限。為此，卓榮泰補提沈淑妃、黃謀信及蔡維哲3人。
藍白聯手封殺中選會被提名人
對於是否再封殺中選會人事。傅崐萁表示，經過藍白兩黨共識，他們決定有更好的人選；希望賴清德提拔更優秀人才為國家做事。
陳青龍也說，中選會是一個獨立且公正的機關，因此希望中選會的委員人事案可以是獨立、公正的，不希望中選會成為執政黨的橡皮圖章。因此，民眾黨團對於這三個提名人決議，不同意這三位被提名人。
陳清龍說明，沈淑妃過去都是事務官，但她對問卷內的移轉投票、公投綁大選、行政院長副署不副署的問題，答案非常保守，沒辦法展現出中選會委員獨立思考、獨立判斷、獨立決定的特質；蔡維哲過去擔任過陳時中競選時的法律後援會顧問，政黨色彩非常濃厚，黨團審慎思考後，恐無執行公正獨立的選務。黃謀信部分，陳說，政務官聽奉長官命令，又兼任需要獨立自主的中選會委員工作，這樣的矛盾跟衝突，本來就不適合擔任中選會委員。