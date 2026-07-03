國內爆發食安危機，中聯油脂公司一批大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標4倍，產品流向福懋、福壽與泰山等三大食用油廠。然而中聯油脂雖主動檢驗通報，並發布道歉聲明稿，但其公布的「SGS檢驗報告」中被發現，不只有苯駢芘超標，也檢出另3種有致癌風險的多環芳香族碳氫化合物（PAHs），䓛（Chrysene）、苯駢蒽（BaA）以及苯駢苊（BbF），全部都超標。
不只苯駢芘！中聯油脂SGS報告檢驗4種致癌物都超標
中聯油脂日前在官網公布「大豆沙拉油多環芳香族碳氫化合物SGS檢驗報告」，可以看到中聯油脂在6月25日以一件4月19日出產的大豆油為樣本，交由台中食品實驗室檢驗「多環芳香族碳氫化合物」，檢測結果出爐，苯駢芘8.1ppb，對比我國《食品中污染物質及毒素衛生標準》的2.0微克/公斤限量標準，已嚴重超標逾4倍。
然而從檢驗數值還發現不只苯駢芘超標，另外還檢出苯駢蒽3.7ppb，䓛Chrysene達3.4ppb及苯駢苊6.1ppb，其中苯駢苊更是超標3倍之多。
1300公噸毒油三大廠商緊急追回！今限期下架否則重罰
台中食安處調查，這批在今年4月8日至10日出貨的大豆沙拉油（批號315-1150404）總量約1300公噸，福懋進貨約588公噸，供應下游138家業者；福壽進貨約421公噸，供應下游86家業者；泰山進貨約291公噸，現在已經積極通報跨縣市追查，合計追回5747公斤，將持續追蹤更新。
食藥署副署長蔡淑貞表示，已要求業者於今（3）日中午前將所有問題產品下架，若經查獲未依法完成下架者，將依《食安法》重罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
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中聯油脂日前在官網公布「大豆沙拉油多環芳香族碳氫化合物SGS檢驗報告」，可以看到中聯油脂在6月25日以一件4月19日出產的大豆油為樣本，交由台中食品實驗室檢驗「多環芳香族碳氫化合物」，檢測結果出爐，苯駢芘8.1ppb，對比我國《食品中污染物質及毒素衛生標準》的2.0微克/公斤限量標準，已嚴重超標逾4倍。
然而從檢驗數值還發現不只苯駢芘超標，另外還檢出苯駢蒽3.7ppb，䓛Chrysene達3.4ppb及苯駢苊6.1ppb，其中苯駢苊更是超標3倍之多。
台中食安處調查，這批在今年4月8日至10日出貨的大豆沙拉油（批號315-1150404）總量約1300公噸，福懋進貨約588公噸，供應下游138家業者；福壽進貨約421公噸，供應下游86家業者；泰山進貨約291公噸，現在已經積極通報跨縣市追查，合計追回5747公斤，將持續追蹤更新。
食藥署副署長蔡淑貞表示，已要求業者於今（3）日中午前將所有問題產品下架，若經查獲未依法完成下架者，將依《食安法》重罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。