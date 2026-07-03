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▲各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫特報。（圖／中央氣象署提供）

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫特報，今（3）日白天臺北市、新北市、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。受到太平洋高壓影響，3日白天臺北市、新北市、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣：彰化縣、雲林縣、嘉義縣氣象署預報指出，未來一周各地高溫炙熱，西半部高溫約在34度至35度，尤其近山區平地、大台北盆地、中南部溫度偏高，西半部高溫約35到36度，近山區河谷、盆地將出現36度以上高溫。周日到下週二最熱，中部近山區有局部36的高溫；下週三、下周四颱風接近，雲量增多，下周四氣溫略下降。