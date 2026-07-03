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▲新推出的韓系辛辣香菇口味微辣湯頭讓不少網友大讚「越喝越上癮」。（圖／翻攝畫面）

台灣泡麵市場競爭激烈，在萬家福公布的2026年上半年10大熱銷泡麵排行榜中，來一客鮮蝦魚板穩居杯麵王者寶座，成為許多消費者心中最具代表性的品牌。社群討論常見消費者形成「口味站隊」現象。有人認為鮮蝦魚板是不容易出錯的經典選擇，也有人堅持肉燥菠菜是從小吃到大的記憶味道；偏好重口味的族群則傾向川辣牛肉或韓式泡菜，認為「辣的才夠過癮」。新推出的韓系辛辣香菇口味也在Threads上引發討論熱潮，不少網友分享試吃心得，形容微辣湯頭「越喝越上癮」，成為社群關注的話題新焦點。同時，也有不少消費者直呼「每一款都沒有雷」、「看心情輪流吃」，網路上也經常掀起「到底哪個口味最強？」的討論。不過，這場口味之爭始終沒有定論，反而讓「每個人都有自己的本命口味」成為最多人認同的共識。被網友稱為「神級吃法」的鮮蝦魚板蒸蛋。不少人分享，吃完鮮蝦魚板後一定會將湯底加入蛋液製成蒸蛋，直呼「這已經是標配」、「不做蒸蛋等於白吃」，也讓這個做法幾乎成為社群公認的進階吃法之一。份量剛剛好的來一客不僅是許多人宵夜與點心的首選，持續被重新演繹創作，也成為網友心中怎麼吃都不膩的選擇。